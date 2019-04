Questa estate la Juventus dovrà capire quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita fino al 30 giugno sarà al Chelsea poi molto probabilmente farà il suo ritorno a Torino. Un ritorno il suo che sarà solo di passaggio visto che la Juve non sembra intenzionata a tenerlo. Fabio Paratici vorrebbe dunque trovare una soluzione definitiva per Gonzalo Higuain. Per questo motivo stando a quanto afferma "La Stampa", il ds della Juve avrebbe provato ad offrire il Pipita all'Inter.

Futuro incerto per Higuain

Gonzalo Higuain non sembra trovare pace.

Questa estate il Pipita tornerà a Torino ma non per restarci. La Juve cercherà di cedere il bomber argentino a titolo definitivo e in questo senso Fabio Paratici si sarebbe già mosso. Il dirigente juventino avrebbe fatto un sondaggio con l'Inter per capire se i nerazzurri possano essere interessati a prendere Gonzalo Higuain. Il club lombardo è alla ricerca di un sostituto di Mauro Icardi, sicuro partente, ma non è affatto detto che la scelta del club meneghino possa ricadere sul pipita. Marotta, infatti, avrebbe detto no alla proposta fattagli dal suo ex collega Paratici. Ricordiamo che dalla sua cessione la Juventus deve incassare circa 36 milioni di euro, il tutto per non generare una minus valenza.

In settimana possibile incontro tra la Juve e Allegri

Il rapporto tra la Juventus e Massimiliano Allegri sembra destinato a proseguire. Il presidente Agnelli ha confermato che il tecnico livornese resterà in bianconero e anche lo stesso allenatore vuole rimanere a Torino come ha confermato lui stesso ieri sera nella conferenza stampa post Inter - Juve. In settimana, stando a quanto afferma Sky Sport, potrebbe esserci il tanto atteso incontro tra la Juventus e Massimiliano Allegri per parlare del futuro.

Ad oggi Massimiliano Allegri è legato alla Juve fino al giugno 2020. Dunque la strada sembra tracciata, il tecnico livornese e i bianconeri proseguiranno il loro rapporto a meno di clamorose sorprese che al momento non sono previste. Qualora invece si arrivasse ad un clamoroso divorzio, uno dei candidati per la panchina della Juve potrebbe essere Antonio Conte. Il tecnico salentino vorrebbe tornare a Torino, ma le porte per lui al momento sembrano chiuse proprio perché Agnelli, Nedved e Paratici hanno deciso di andare avanti con Massimiliano Allegri.

Lo stesso Allegri di recente ha fatto presente che c'è ancora molto lavoro da fare, presumibilmente finalizzato a centrare la tanto attesa Champions League.