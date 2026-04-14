La Juventus si muove sul mercato con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo e, secondo quanto rivelato da Tuttosport, uno dei nomi finiti nel mirino è quello di Stanislav Lobotka. Il regista del Napoli rappresenta un profilo particolarmente gradito per caratteristiche tecniche e conoscenza del gioco, soprattutto in relazione alle idee dell’allenatore Luciano Spalletti. La Juventus valuta attentamente la situazione, consapevole però che l’operazione non si preannuncia semplice, sia per i rapporti con il Napoli sia per il valore del giocatore sul mercato.

Inoltre, i bianconeri potrebbero contare sul legame forte che c’è tra lo slovacco e Spalletti.

Lobotka, il regista ideale per Spalletti

Stanislav Lobotka è uno dei centrocampisti più affidabili e intelligenti della Serie A. Davanti alla difesa garantisce ordine, qualità nel palleggio e capacità di gestire i ritmi della partita. Non è un caso che abbia costruito un grande feeling con Luciano Spalletti già ai tempi del Napoli, dove è diventato un perno fondamentale del sistema di gioco. Il tecnico di Certaldo potrebbe addirittura telefonare allo slovacco per provare a convincerlo ad approdare a Torino.

Proprio per questo motivo, l’allenatore della Juventus vedrebbe in lui il profilo ideale per dare equilibrio e continuità alla manovra bianconera.

La sua capacità di uscire dalla pressione e dettare i tempi lo renderebbe un elemento chiave per alzare il livello tecnico della squadra.

Dal punto di vista economico, Lobotka ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida però solo per l’estero. Questo significa che la Juventus dovrebbe necessariamente trattare direttamente con il Napoli, un interlocutore storicamente difficile quando si tratta di cedere i propri titolari e soprattutto la richiesta sarebbe ben più elevata. Nonostante ciò, il club bianconero potrebbe comunque provare a imbastire una trattativa, magari cercando di inserire contropartite o formule alternative per convincere il Napoli.

Goretzka, occasione a parametro zero

Parallelamente alla pista Lobotka, la Juventus monitora anche altre opportunità per il centrocampo. Tra queste spicca il nome di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco. Il tedesco potrebbe lasciare il club bavarese a parametro zero, rappresentando quindi un’occasione interessante dal punto di vista del cartellino.

Tuttavia, l’operazione presenta diverse criticità. Goretzka chiede infatti un ingaggio elevato, intorno ai 7 milioni di euro a stagione, cifra che richiederebbe attente valutazioni da parte della dirigenza juventina. A questo si aggiungono le commissioni per gli agenti e un eventuale bonus alla firma, elementi che rendono l’investimento complessivo tutt’altro che contenuto.

Nonostante questi ostacoli, la Juventus resta vigile sul giocatore. Goretzka porterebbe esperienza internazionale, fisicità e inserimenti offensivi, caratteristiche diverse rispetto a Lobotka ma comunque utili per completare il reparto. In definitiva, il club bianconero si trova davanti a due opzioni molto differenti: da una parte Lobotka, profilo perfetto per il gioco di Spalletti ma difficile da strappare al Napoli; dall’altra Goretzka, opportunità economica sul cartellino ma più onerosa dal punto di vista dell’ingaggio. La scelta finale dipenderà dalle strategie della società e dalle possibilità concrete che si presenteranno nelle prossime settimane.