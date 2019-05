L'Inter sarà una delle società più attive nella prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri, infatti, potrebbero attuare una vera e propria rivoluzione per migliorare la rosa attuale. Oltre al centrocampo - il reparto che ha mostrato maggiori carenze sia sotto l'aspetto numerico che qualitativo - anche l'attacco potrebbe subire profonde modifiche, tenendo conto del probabile addio di due pilastri del settore offensivo degli ultimi anni come Ivan Perisic e Mauro Icardi.

Tra i giocatori che la società nerazzurra avrebbe puntato negli ultimi tempi, ci sarebbe l'attaccante sloveno dell'Atalanta Josip Ilicic.

Inter su Ilicic

L'Inter avrebbe messo nel mirino Josip Ilicic per la prossima estate. Si tratta di un nome che starebbe tornando di moda, visto che il fantasista ex Palermo era già stato vicino ai nerazzurri la scorsa estate, quando poi l'affare sfumò nonostante qualcuno avesse perfino parlato di visite mediche già programmate.

Nella prima parte di questa stagione, il 31enne sloveno ha iniziato indubbiamente a rilento, costretto ai box a causa di una brutta infezione che aveva messo addirittura a rischio la sua carriera.

L'Atalanta ha risentito dell'assenza del suo fantasista ad inizio anno, andando incontro all'eliminazione ai preliminari di Europa League e finendo perfino in zona retrocessione nelle battute iniziali della Serie A.

Il suo ritorno in campo è coinciso con la scalata del club di Percassi, che adesso si ritrova a lottare per uno storico piazzamento in Champions League. Il rendimento di Ilicic è stato al di sopra di ogni aspettativa, con lo sloveno che ha disputato finora 27 partite in campionato, mettendo a segno 11 reti: uno score importante per un calciatore che gioca abbastanza lontano dalla porta.

L'ex Palermo piace all'Inter anche per la sua duttilità, visto che con Gasperini ha dimostrato di essere in grado di giocare in ogni ruolo sul fronte d'attacco, perfino da "falso nueve" all'occorrenza.

La trattativa

L'Atalanta avrebbe già fatto sapere di non essere disposta a privarsi facilmente di Josip Ilicic, soprattutto in caso di qualificazione alla Champions League. I bergamaschi hanno una società forte economicamente, ma sono sempre stati attenti ad eventuali affari sia in entrata che in uscita.

Con l'Inter i rapporti sono ottimi, come testimoniano ad esempio le recenti operazioni Gagliardini e Bastoni. I due club hanno posto anche le basi per intrattenere dei rapporti commerciali tra la famiglia Percassi e quella Zhang.

La valutazione di Ilicic si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra abbordabile e condizionata dal fatto che si tratta di un classe 1988. Probabile che l'Inter cerchi di inserire una giovane contropartita tecnica nella trattativa. In questo senso, occhio a Pinamonti (attualmente in prestito al Frosinone e autore di una buona stagione) e a Facundo Colidio, gioiello della Primavera nerazzurra.