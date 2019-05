Terminata la stagione di Serie A, che ha sancito gli ultimi verdetti in tema di Champions League (dopo Juventus e Napoli, Atalanta ed Inter), di Europa League (Lazio, Milan e Roma) e di retrocessione (l'Empoli si aggiunge a Frosinone e Chievo), l'argomento più chiacchierato dei media sportivi è evidentemente il probabile sostituto sulla panchina bianconera di Massimiliano Allegri.

Il direttore sportivo Fabio Paratici, nel prepartita di Sampdoria-Juventus, ha escluso la possibilità di arrivare a Guardiola, e le ultime indiscrezioni danno quasi per certo l'arrivo a Torino di Maurizio Sarri. In merito alla scelta della dirigenza bianconera ha parlato anche l'ex centrocampista della Juventus negli anni '90 Angelo Di Livio, che a Rai Sport, ha rilasciato interessanti dichiarazioni, consigliando il tecnico ideale per rilanciare le ambizioni bianconere in Champions League.

Angelo Di Livio: 'La Juve ha già scelto l'allenatore, prenderei Klopp'

Secondo l'ex centrocampista bianconero, la Juventus avrebbe già scelto il prossimo tecnico che siederà sulla panchina dalla prossima stagione. D'altronde, una società organizzata come quella di Agnelli difficilmente può farsi trovare impreparata, considerando anche il fatto che la decisione dell'addio di Allegri era evidente già da diverse settimane, probabilmente dopo la sconfitta ai quarti di finale di Champions League contro l'Ajax.

Sempre per Di Livio, il tecnico ideale per cercare di trionfare soprattutto in Europa è sicuramente Jurgen Klopp, artefice di un Liverpool che sta dimostrando grandi cose in Premier League (dove è arrivata vicina alla conquista del campionato) ed in Champions League, alla seconda finale dopo quella dello scorso anno persa contro il Real Madrid. Dall'Inghilterra però i media sportivi escludono l'addio del tecnico tedesco al Liverpool, ed in ogni caso novità a tal riguardo ci saranno dopo sabato 1 giugno, giorno della finale di Champions League fra Liverpool e Tottenham.

Il mercato della Juventus

In tema Tottenham, probabilmente è da escludere la possibilità di un arrivo di Pochettino alla Juventus, anche se l'argentino giustamente ha smorzato ogni voce parlando dell'importanza di soffermarsi sulla finale di Champions League. Indipendentemente da chi sarà il tecnico bianconero per la prossima stagione, la Juventus dovrà rafforzare alcuni settori che hanno bisogno di innesti importanti. La necessità principale dovrebbe riguardare la difesa ed i nomi che si fanno sono davvero molto 'pesanti': si va da Koulibaly, Ramos e Romagnoli, fino ad arrivare a Hummels, Manolas ai giovani Romero e Ruben Dias.

In merito al centrale argentino del Genoa, sarebbe già stato acquistato dalla Juventus per la stagione 2020-2021, ma la dirigenza bianconera potrebbe decidere di anticipare il suo arrivo già dalla prossima stagione.