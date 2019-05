Milan ed Inter sono in lotta per terminare la stagione nel migliore dei modi. Entrambe le milanesi si giocano la qualificazione in Champions con l'Inter in posizione di indubbio vantaggio ed il Milan che, invece, non ha il destino nelle proprie mani e deve sperare in un passo falso delle squadre che lo sopravanzano in classifica.

Pubblicità

Pubblicità

Per quanto riguarda la corsa verso l'Europa che conta, l'Atalanta precede i rossoneri, ma dovrà rendere visita alla Juventus. Una sconfitta dei bergamaschi contro i campioni d'Italia rilancerebbe il Diavolo che potrebbero quindi sperare in un controsorpasso in un finale di stagione infuocato. L'Inter, invece, gioca in trasferta a Napoli ed è un campo certamente non facile, mentre all'ultima giornata dovrà vedersela con l'Empoli che lotta per non retrocedere e, dunque, venderà cara la pelle.

Calciomercato Inter, da Nainggolan a Icardi: ora si entra nel vivo ... - passioneinter.com

Ma nonostante un finale di stagione tutt'altro che scontato, nelle due sponde di Milano a tenere banco sono anche le notizie di Calciomercato. Entrambe le società potrebbero cambiare allenatore ed i nuovi tecnici potrebbero rivoluzionare le rispettive rose. Andiamo a vedere i due differenti approcci e le due rispettive strategie per il prossimo anno. L'Inter deve risolvere la questione Icardi e sulle tracce dell'argentino sarebbe spuntato anche l'Atletico Madrid. Il Milan al momento sta puntando parecchi giovani talenti.

Pubblicità

Inter, Icardi potrebbe essere ceduto se arriva Conte

In questo momento in casa Inter tengono banco due notizie importanti. La prima è di un avvicinamento di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. L'ex Ct è considerato uno dei migliori allenatori sulla piazza e, nonostante il suo passato da ex allenatore nonchè capitano della Juventus, potrebbe davvero sedere sulla panchina nerazzurra. L'altra notizia è legata al futuro di Mauro Icardi. Secondo gli ultimi rumors ci sarebbero nuove offerte dalla Liga, nello specifico da parte dell'Atletico Madrid che dopo l'addio certo di Antoine Griezmann sta pensando ad un suo sostituto.

Icardi potrebbe effettivamente fare al caso dell'Atletico che investirebbe i soldi del francese per prendere il centravanti nerazzurro. La valutazione si aggira intorno ai 90 milioni di euro con l'Inter aspetterebbe alla porta offerte al rialzo di Psg e Juventus. Riguardo al mercato in entrata, il pallino di Conte sarebbe Romelu Lukaku o, in alternative, Edin Dzeko: quest'ultimo sicuramente più alla portata rispetto al belga. Tra i profili seguiti anche quello di Federico Chiesa.

Pubblicità

Milan: si punta sui giovani, ma Ivan Gazidis dice 'no' ad Everton

Gli ultimissimi rumors di mercato fanno pensare ad una vera e propria strategia rossonera di puntare sui giovani. Gli ultimi tre nomi accostati al Milan, infatti, infatti sono tutti giocatori under 25: Stefano Sensi centrocampista di ventitré anni in forze al Sassuolo con una valutazione di circa 12 milioni; Riccardo Orsolini, ala destra di 22 anni che la Juventus riscatterà a 20 milioni di euro dal Bologna e, poi, Allan Saint-Maxim ed Everton, altre due ali giovani rispettivamente di Nizza e Gremio con valutazioni che vanno dai 25 milioni per il francese e 15 per il brasiliano.

Pubblicità

Su Everton, però, ci sarebbe stata la netta frenata dell'amministratore delegato Ivan Gazidis che avrebbe bloccato la trattativa che era stata avviata da Leonardo per una questione di costi e, probabilmente, anche di commissioni, visto che gli affari con i club brasiliani sono sempre complicati.