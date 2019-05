Il Crotone si appresta a disputare il suo quattordicesimo campionato di cadetteria nell'annata sportiva 2019-2020 ma la piazza crotonese potrebbe ben presto accogliere ancora una volta la Serie A, non da protagonista sul rettangolo verde con la sua formazione ma da terreno di gioco ospite per le gare del Lecce, squadra neopromossa con la conquista della seconda posizione al termine dell'ultimo campionato. Già nei giorni scorsi una lettera sembrerebbe essere giunta sul tavolo dell'amministrazione comunale calabrese, una lettera partita dalla società giallorossa al fine di tutelarsi in caso di lavori prolungati oltremodo al "Via del Mare".

L'impianto pugliese, infatti, per potere soddisfare i requisiti che regolamentano l'iscrizione al prossimo campionato dovrà essere sottoposto ad un opera importante di "restyling", lavori non da poco a circa due mesi dall'inizio della Serie A.

Lecce, corsa contro il tempo

In piena campagna elettorale e senza un'amministrazione la città di Lecce, commissariata, sta cercando di fare di necessità virtù provando a pianificare la nuova stagione e i lavori necessari per potere giocare da subito le gare di massima serie in città.

Lo stadio comunale "Ezio Scida" di Crotone

Nei giorni scorsi l'ex arbitro ing. Carlo Longhi ha fatto visita alla struttura giallorossa per valutare gli interventi necessari per potere ottenere la licenza per l'iscrizione. In questa ottica alcuni dei punti cardine da risolvere in breve tempo riguarderebbero l'illuminazione, gli spogliatoi, alcuni elementi di contorno ma sopratutto l'agibilità della Tribuna Est, il cui utilizzo rimane autorizzato fino al termine dell'anno solare. Proprio quest'ultimo punto risulta di difficile risoluzione visto che, allo stato attuale, l'intera struttura non potrebbe essere considerata agibile per la Serie A.

Crotone, terra ospitante

Proprio per avere il giusto tempo per completare i lavori il Lecce avrebbe così richiesto ospitalità alla vicina città di Crotone, scegliendo così di restare al sud Italia. L'impianto crotonese, infatti, soddisfa i requisiti imposti dal massimo campionato avendo effettuato i lavori due stagioni prima. Tale richiesta, però, rimane subordinata all'udienza che si svolgerà nella giornata del 19 giugno presso il TAR della Calabria dove si discuterà sulla possibilità di rendere utilizzabile la nuova Tribuna Coperta dell'Ezio Scida anche per questa stagione o se, in attesa che essa possa essere rimossa, l'impianto dovrà ritornare a capienza ridotta.

Futuri dunque legati tra Crotone e Lecce, due piazze che potrebbero "spartirsi" un impianto a modo alterno nel nuovo campionato di calcio.