Questa stagione si è conclusa per la Juventus con un bilancio positivo perché ha conquistato l’ottavo scudetto consecutivo con un mese d’anticipo, anche se l’amara eliminazione ai quarti di Champions League, avvenuta per mano dell’Ajax, ha lasciato l’amaro in bocca all'ambiente ed è stata la causa principale del divorzio con Massimiliano Allegri.

Pubblicità

Pubblicità

L’esclusione è in parte da attribuire ad alcune pedine, che hanno deluso le aspettative e tra questi ci sarebbe anche Miralem Pjanic, il quale ha mostrato il suo talento solo a sprazzi. Il bosniaco però è molto amato dai tifosi, i quali si sono allarmati non poco, quando domenica hanno visualizzato un post di una foto della festa scudetto con la seguente didascalia: “Grazie Juventus”.

Il post di Pjanic

La citazione lapidaria è sembrata un addio ed allora molti gli hanno chiesto spiegazioni, altri l’hanno implorato di rimanere ed altri ancora gli hanno fatto gli auguri per la prossima avventura al Paris Saint Germain.

Juve: il futuro di Pjanic potrebbe dipendere in gran parte dal nuovo tecnico

In effetti il centrocampista è da tempo nel mirino del club di Al-Khelaifi ed anche lui non sembrerebbe così dispiaciuto di questo corteggiamento. L’ex Roma però ha rassicurato rispondendo a qualcuno e dicendo che il post era soltanto un modo per ringraziare tutti del sostegno avuto per tutta la stagione. Per sgombrare il campo dagli equivoci, Mire ha modificato il post aggiungendo: “Grazie per questa bellissima stagione #finoallafine”. Continuando ha precisato che adesso si recherà in ritiro con la Nazionale bosniaca e giocherà le gare per la qualificazione agli Europei, poi si godrà le vacanze, utili per ricaricare le pile in vista della prossima stagione, quando l’obiettivo sarà sempre lo stesso: “vincere tutto”.

Pubblicità

Sul futuro

La precisazione di Pjanic, sembrerebbe suonare come un arrivederci, piuttosto che un addio perché sottolinea la sua volontà di continuare a mietere successi con la maglia bianconera. Adesso giocherà con la sua Bosnia la sfida contro l’Italia all'Allianz Stadium, mentre salterà quella dell’8 giugno contro la Finlandia per la squalifica di due giornate, rimediata contro la Grecia, una delle quali abbonata. Nonostante l’intenzione del numero cinque bianconero di rimanere a Torino, il suo futuro non è così certo, infatti il suo agente Fali Ramadani incontrerà a breve la dirigenza della Continassa per fare il punto della situazione.

Sulla permanenza di Mire, influirà molto la volontà del nuovo tecnico, infatti se arrivasse Maurizio Sarri, al momento in vantaggio rispetto agli altri candidati, il bosniaco sarebbe in una botte di ferro, basti pensare che entrambi hanno lo stesso procuratore.