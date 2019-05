Settimana importante per la Juventus, che a breve dovrebbe definire il futuro della panchina bianconera. A tal riguardo le indiscrezioni sono contrastanti, alcuni media appoggiano l’addio di Allegri, altri sono convinti di una permanenza del tecnico livornese.

Secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di permanenza di Allegri, quest’ultimo vorrebbe avere maggiore peso decisionale sul mercato, e potrebbe quindi avallare importanti cessioni. Queste ultime per finanziare un mercato importante, con l’obiettivo di essere competitivi soprattutto in Champions League. D’altronde pesa ancora molto la sconfitta della Juventus nei quarti di finale contro l’Ajax, disfatta che ha messo in evidenza i limiti tecnici di una rosa che ha bisogno di innesti di qualità.

Juventus, sarebbe pronto un ribaltone in vista in caso di permanenza di Allegri

I possibili acquisti della Juventus

Prima delle cessioni, vogliamo soffermarci sui possibili acquisti della Juventus. I bianconeri sarebbero pronti ad investire in maniera notevole sul mercato: in difesa potrebbero arrivare almeno due difensori centrali, piacciono Hummels, Manolas, Varane, Ruben Dias e Romero. A centrocampo in caso di cessione di Pjanic, il sogno resta Pogba mentre Douglas Costa potrebbe essere sostituito dal centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa.

In caso di permanenza di Allegri, probabili diverse cessioni

Secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di permanenza di Allegri, quest'ultimo vorrebbe diverse cessioni per rivoluzionare una rosa che ha bisogno di maggiore qualità. I giocatori che potrebbero essere ceduti sono Alex Sandro, Cancelo, Pjanic, Dybala, Douglas Costa e Mandzukic. Su Alex Sandro vi è l'interesse del Paris Saint Germain, sempre la società francese potrebbe presentare un'offerta per il mediano bosniaco della Juventus, valutato dai bianconeri almeno 100 milioni di euro. Il regista bosniaco piace anche al Real Madrid di Zidane.

Cancelo, Dybala, Douglas Costa e Mandzukic potrebbero dire addio alla Juventus

Sorprenderebbe anche l’addio di Joao Cancelo, arrivato la scorsa stagione, e che potrebbe essere ceduto al Manchester City (sarebbe pronta un'offerta da 60 milioni di euro per la Juventus). Altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è Dybala, che piace a Bayern Monaco e Manchester United mentre Douglas Costa ha molto mercato in Inghilterra, con Tottenham e Manchester City che sarebbero pronti ad offrire 60 milioni di euro per il centrocampists offensivo brasiliano.

Nonostante il recente rinnovo fino al 2021, anche Mario Mandzukic potrebbe essere ceduto in estate. D’altronde l’intento è anche quello di ringiovanire la rosa.