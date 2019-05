Questa sera alle 20:30 si giocherà Juventus-Atalanta, una gara fondamentale soprattutto per i bergamaschi che sognano l'approdo alla prossima Champions League. La "Vecchia Signora", invece, non ha più nulla da chiedere al campionato, avendo conquistato con largo anticipo il suo ottavo scudetto consecutivo.

Tuttavia, dopo la comunicazione dell'addio di Massimiliano Allegri alla panchina bianconera, la squadra proverà a fornire una prestazione convincente per salutare al meglio non solo il proprio allenatore ma anche il suo pubblico, festeggiando così nel migliore dei modi il tricolore. Sicuramente i padroni di casa dovranno confrontarsi con un avversario ostico e molto motivato, poiché l'Atalanta punta a fare bottino pieno per confermarsi al quarto posto in classifica, mantenendo invariato il distacco dalle immediate inseguitrici.

Juventus-Atalanta: questa sera la festa scudetto dei bianconeri.

Solo in questo modo, infatti, i ragazzi di Gasperini potranno giocarsi l'agognata qualificazione alla prossima Champions League nell'ultima giornata quando attenderanno a Bergamo il Sassuolo.

Una sfida in cui, dunque, non dovrebbero mancare gli stimoli da ambo le parti, e ciò potrebbe consentire agli spettatori di assistere ad un bello spettacolo. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky.

Juventus-Atalanta disponibile per gli abbonati Sky

Il calcio d'inizio di Juventus-Atalanta è fissato per le 20:30, poiché i bianconeri hanno ottenuto dalla Lega Serie A il permesso di posticipare il match per organizzare al meglio la festa scudetto.

Il confronto andrà in onda in esclusiva su Sky, ovvero sui canali Sky Sport Serie A (visibile su satellite, digitale terrestre e fibra) e su Sky Sport 253 (satellite e fibra).

La telecronaca della sfida sarà affidata ad Andrea Marinozzi, mentre il commento tecnico sarà a cura di Giancarlo Marocchi.

Gli abbonati alla pay-tv potranno seguire la partita anche in streaming ricorrendo all'applicazione SkyGo, disponibile su Pc, smartphone e tablet. Coloro che non hanno sottoscritto un abbonamento con Sky potranno comunque ricorrere a Now Tv, acquistando un giorno di sport al costo di 6,99 euro.

L'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus

Il tecnico juventino, dopo cinque stagioni nelle quali ha fatto incetta di trofei in Italia, mancando però il successo in Champions League, questa sera avrà modo di congedarsi con il suo pubblico. Naturalmente Allegri spera di chiudere la sua avventura in bianconero nel migliore dei modi, battendo la spumeggiante Atalanta di Gasperini.

In queste ore, intanto, soprattutto sui social network sono arrivati i primi saluti all'allenatore livornese da parte di alcuni calciatori, tra i quali ricordiamo Cristiano Ronaldo, Bonucci, Dybala e Pjanic.

Non bisogna dimenticare, però, che la gara di questa sera avrà un significato particolare soprattutto per l'Atalanta che, con una vittoria all'Allianz Stadium, potrebbe fare un bel balzo in avanti verso il sogno Champions League, un obiettivo che non era stato affatto preventivato ad inizio stagione.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Juventus dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 con Szczesny tra i pali, De Sciglio, Bonucci, Barzagli e Spinazzola a formare la linea difensiva, mentre a centrocampo dovrebbero giocare Emre Can, Pjanic e Matuidi.

In attacco, invece, Allegri sembra orientato a puntare sul tridente composto da Bernardeschi, Cristiano Ronaldo e Dybala.

L'Atalanta dovrebbe rispondere con il consueto 3-4-1-2 di Gasperini con Gollini tra i pali e reparto difensivo costituito da Mancini, Djimsiti e Masiello. Sulla mediana dovrebbero giostrare Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens, mentre in attacco spazio a Gomez dietro le punte Ilicic e Zapata.