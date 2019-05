Cristiano Ronaldo ha dimostrato nel corso di tutta la sua carriera di essere un grande campione anche e soprattutto al di fuori del campo. CR7 spesso aiuta chi soffre e in particolare se può realizzare i sogni di alcuni piccoli tifosi lo fa con grande piacere.

Lo ha fatto anche di recente con Joseph, un bimbo di Bristol affetto da una grave malattia che gli è stata diagnosticata nel 2013 che sognava proprio di conoscere il suo idolo (ovvero il fenomeno di Madeira). Questo piccolo tifoso di CR7 è riuscito a realizzare il suo desiderio visto che Cristiano Ronaldo lo ha invitato alla Continassa. Joseph è stato quindi a Torino per vedere il giocatore della Juventus con il quale ha potuto scattare anche alcune foto ricordo che sono state condivise da Rays of Sunshine su Twitter.

Cristiano Ronaldo ha dunque dimostrato di avere un grande cuore: il talento ex Real non è nuovo a questi gesti visto che la vigilia di Natale del 2018 è stato in visita nel reparto di oncoematologia dell'ospedale Regina Margherita di Torino accompagnato dalla bellissima Georgina.

Thanks to @Cristiano for helping us grant Joseph’s #wish 🌟 Joseph & his family were invited to Turin, Italy, where they were taken to meet his idol & enjoy an exclusive tour of @juventusfcen ⚽️Thanks to @Pitch_Intl who worked with Cristiano to turn this wish into reality! 👏 pic.twitter.com/SYvQAJOKMm