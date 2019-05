Il mercato delle società di Serie A passa inevitabilmente da quello degli allenatori: vi è molta incertezza da questo punto di vista soprattutto fra i top club del campionato italiano, dalla Juventus all'Inter, fino ad arrivare a Milan, Roma, potremmo quindi assistere ad un vero e proprio stravolgimento nella guida tecnica di alcune società di Serie A. Nonostante arrivino molte conferme da Torino sulla permanenza di Allegri sulla panchina bianconera, sarà fondamentale l'incontro fra il presidente della Juventus ed il tecnico toscano, previsto dopo il primo maggio, in cui le parti decideranno di un'eventuale rinnovo oppure di un clamoroso addio di Allegri.

Le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna e confermate anche da alcuni giornalisti italiani, parlano di un reale interesse della Juventus per Guardiola, mentre Allegri in Italia piace molto all'Inter. Secondo il Corriere dello Sport infatti, qualora il tecnico toscano lasciasse Torino, l'amministratore delegato interista farebbe di tutto per portare Allegri a Milano

Allegri allenatore ideale dell'Inter per Marotta

Secondo il noto giornale sportivo romano, Marotta sarebbe pronto a presentare un'offerta ad Allegri, in caso di addio del tecnico toscano alla Juventus.

La permanenza di Allegri a Torino, nonostante le parole dello stesso allenatore al programma televisivo 'Che tempo che fa' (in cui ha confermato che resta alla Juventus in quanto ha un contratto), non è del tutto scontata, a confermare questo anche le indiscrezioni che arrivano dal noto giornale spagnolo spagnolo 'Don Balon' che ribadiscono come i bianconeri si stiano muovendo per Guardiola del Manchester City. Sarà quindi importante l'incontro dopo il primo maggio fra Agnelli ed Allegri per definire il futuro della panchina bianconera, con l'Inter che aspetta interessata l'esito del confronto.

Le panchine di Serie A

Altra panchina in discussione è sicuramente quella di Gattuso al Milan: dopo aver perso il quarto posto nell'ultima giornata di campionato, il tecnico calabrese si gioca la permanenza a Milano in queste ultime giornate di campionato, anche se con ogni probabilità, indipendentemente dalla classifica finale, l'attuale allenatore milanista dovrebbe lasciare la sua attuale società. Interessano diversi allenatori, su tutti piacciono Di Francesco e soprattutto Sarri, ma i recenti risultati raccolti dal tecnico toscano potrebbero portarlo a rimanere sulla panchina del Chelsea anche la prossima stagione.

Anche la Roma dovrebbe cambiare l'allenatore, si fa il nome di Conte, che sarebbe pronta ad accettare il progetto Roma, considerato anche il fatto che probabilmente il prossimo direttore sportivo della società di Pallotta sarà Petrachi, grande amico del tecnico salentino.