È una delle notizie principali dei media sportivi da un mese a questa parte, ovvero dopo la conferma dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus: parliamo del possibile successore del tecnico toscano, con opinioni contrastanti da parte dei principali media sportivi. Le principali indiscrezioni sembrerebbero però sostenere l'imminente arrivo di Maurizio Sarri a Torino, ma non tutti appoggiano queste news: una delle voci fuori del coro è sicuramente quella del noto giornalista sportivo fiorentino Bucchioni, che a Radio Sportiva ha parlato di possibili grandi novità per i bianconeri e di una vera e propria rivoluzione.

Pubblicità

Pubblicità

Secondo il giornalista infatti, non è detto che possa arrivare Maurizio Sarri alla Juventus, il dubbio suscitato da Bucchioni riguarda il fatto che i bianconeri avrebbero potuto annunciare il tecnico toscano il mese scorso, quando era in crisi di risultati con il Chelsea e nonostante questo non lo hanno fatto. Ecco perché il giornalista fiorentino sostiene la possibilità di clamorose novità sulla panchina bianconera.

Bucchioni non esclude l'arrivo di Guardiola

Il giornalista fiorentino Bucchioni ha parlato recentemente a Radio Sportiva, rilasciando dichiarazioni davvero interessanti in merito alla panchina bianconera: secondo il giornalista infatti, Sarri potrebbe non arrivare a Torino, la Juventus potrebbe decidere di affidare la panchina a Guardiola, in attesa di conoscere l'esito della sentenza Uefa in merito alla possibile esclusione del Manchester City dalla Champions League per motivi di Fair Play Finanziario.

Bucchioni:'Non escludo l'ipotesi Guardiola, per la Juventus sarà comunque una rivoluzione'

Bucchioni inoltre ha dichiarato che sarebbe pronta una vera e propria rivoluzione per la Juventus, indipendentemente dall'arrivo o meno del tecnico spagnolo: la volontà della dirigenza è ottenere vittorie attraverso un gioco bello ed offensivo. Lo stesso ha poi aggiunto che in passato i suoi informatori gli hanno sempre dato notizie giuste e sono gli stessi che sostengono il difficile arrivo di Sarri e quello possibile di Guardiola alla Juventus.

Il mercato della Juventus

Come sottolinea Bucchioni, la dirigenza bianconera sarebbe pronta a rivoluzionare la rosa, con acquisti funzionali al gioco offensivo.

Pubblicità

Dopo l'arrivo di Demiral dal Sassuolo, dovrebbe arrivare un ulteriore difensore centrale, mentre nella mediana il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United. Altro possibile rinforzo dovrebbe riguardare il settore offensivo, potrebbe arrivare infatti Federico Chiesa dalla Fiorentina, ma si attende l'ufficializzazione del passaggio di proprietà della società toscana dai Della Valle all'imprenditore italo americano Rocco Commisso.