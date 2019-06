L'argomento più discusso dell'ultimo mese è sicuramente chi sarà il tecnico bianconero per la prossima stagione. Dopo l'ufficializzazione dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus, i media hanno lanciato numerosi indiscrezioni in merito al suo possibile sostituto, con i vari Guardiola, Klopp, Pochettino, Sarri ed Inzaghi i principali indiziati a sostituire il tecnico toscano. A tal riguardo ha parlato il noto giornalista Tancredi Palmeri, che, all'interno del suo solito editoriale su Tuttomercatoweb.com, ha detto la sua sul prossimo tecnico, rilasciando evidenti dichiarazioni che darebbero quasi certo l'arrivo a Torino di Maurizio Sarri.

I motivi di un eventuale ritardo sulla trattativa non dipenderebbero dall'assenza di intesa fra il tecnico del Chelsea e la dirigenza della Juventus, ma fra lo stesso tecnico toscano e il Chelsea.

Sarri vicinissimo alla Juventus

Secondo il noto giornalista sportivo Tancredi Palmeri, Maurizio Sarri sarebbe vicinissimo alla Juventus. Ci sarebbe, infatti, un'intesa fra le parti per un contratto di tre anni a 7 milioni di euro a stagione. Il motivo del ritardo dell'ufficialità deriverebbero dall'assenza di intesa fra il tecnico toscano e la proprietà del Chelsea.

Tancredi Palmeri:' La trattativa Sarri-Juve non è più avanzata ormai, è già un accordo'

Sarri vorrebbe, infatti, una buonuscita (avendo altri anni di contratto con il Chelsea) mentre la società inglese vorrebbe un indennizzo dalla Juventus di circa 5 milioni di euro per liberare contrattualmente il tecnico toscano. Su questo punto, come scrive Tancredi Palmeri, non ci sarebbero problemi. Resta più lunga del previsto l'intesa fra Sarri ed il Chelsea. Da escludere quindi il possibile arrivo di Guardiola, che nonostante il Manchester City non potrà disputare la Champions League la prossima stagione, resterà probabilmente in Inghilterra.

Secondo Palmeri, Agnelli avrebbe provato a convincere il tecnico spagnolo proprio per il fatto che non potrà giocarsi la Champions League il prossimo anno, ma la trattativa è di difficile realizzazione, così come quella che porterebbe il tecnico del Liverpool Klopp alla Juventus.

Griezmann e Cavani

Sempre il giornalista si è soffermato sul mercato europeo, confermando che l'intesa Griezmann e Barcellona è vicina (il giocatore ha una clausola rescissori di 120 milioni di euro) ma si sarebbe inserito anche il Paris Saint Germain, che potrebbe cedere Cavani.

La punta uruguaiana ha il contratto in scadenza nel 2020 con la società francese, e il 'Cholo' Simeone lo avrebbe richiesto all'Atletico Madrid. Questo potrebbe significare anche l'addio di Diego Costa, che attualmente non ha molto mercato in Europa. Le uniche società interessate al brasiliano naturalizzato spagnolo sono quelle cinesi.