Il Calciomercato della Juventus torna ad accendere i riflettori su Federico Chiesa. Ad annunciare il nuovo assalto è Tuttosport in prima pagina. Se il colpo, al momento difficile, non dovesse riuscire, Sarri potrebbe rilanciare Douglas Costa. Paratici, forte dell’accordo già raggiunto con l’ala dell’Under 21 sarebbe quindi pronto ad intavolare una nuova trattativa con Commisso, neo proprietario della Fiorentina. Il club viola fa muro, dalla dirigenza arriva forte e chiaro il segnale di stop per i Campioni d’Italia ma la volontà del giocatore potrebbe risultare fondamentale, come in tutte le trattative di mercato.

Calciomercato Juventus: nuovo assalto a Federico Chiesa

Dopo qualche giorno di stop, è ripartito quindi il tormentone Chiesa per il calciomercato della Juventus. La stellina del calcio italiano viene accostata ormai da mesi ai bianconeri che stimano tantissimo il figlio d’arte e hanno già sorpassato tutta la concorrenza. L’esterno offensivo viola ha scelto proprio la Vecchia Signora con cui ha trovato un accordo sulla base di un contratto da cinque anni con stipendio da 5 milioni di euro a stagione.

Il “sì” del ragazzo ha permesso così a Paratici di superare l’Inter, molto interessata a Chiesa, e le big estere come Bayern Monaco e Tottenham. Se la Fiorentina non avesse cambiato società probabilmente l’affare sarebbe già concluso, ma ora che è arrivato il nuovo patron Commisso tutto si è complicato. Il presidente americano dei viola da giorni va dicendo di non voler far partire il suo gioiello e di volerlo trattenere almeno per un altro campionato.

Ed è proprio questo a bloccare tutto, ma il braccio di ferro non è ancora finito, con una cifra importante l’affare si può ancora concludere soprattutto se Chiesa dovesse fare pressioni, cosa che per ora comunque non è avvenuta.

Sarri prepara il piano per rilanciare Douglas Costa

Se la trattativa di calciomercato tra Juventus e Fiorentina per Federico Chiesa dovesse naufragare, Sarri sarebbe pronto a puntare forte su Douglas Costa. Il brasiliano con Allegri sarebbe stato sicuro partente, la stagione appena conclusa è stata un fallimento completo tra infortuni e qualche “colpo di testa” fuori dal campo.

Ora però tutto è cambiato e anche in sede di presentazione il nuovo allenatore ha usato parole al miele per l’asso carioca. Se Sarri dovesse riportare in bianconero il 4-3-3 usato al Napoli e al Chelsea in effetti Douglas Costa potrebbe diventare una freccia devastante nell’arco bianconero. Il progetto Juve rimane centrale anche per il giocatore che nei giorni scorsi è uscito allo scoperto con parole chiare: “resto, ho un contratto. Voglio divertirmi con Sarri”.

Così inizia a prendere forma la nuova formazione bianconera, con Chiesa sogno estivo e Douglas Costa pronto a rilanciarsi, difficile vederli insieme anche perché se davvero dovessero arrivare De Ligt e Rabiot, insieme al gioiello viola, i bianconeri dovrebbero poi fare cassa e i soli addii di Mandzukic e Khedira non possono bastare. Il calciomercato della Juventus dopo difesa e centrocampo guarda così in attacco, con Chiesa obiettivo principe e l’alternativa che è già in casa.