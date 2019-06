In attesa dell'approvazione del bilancio d'esercizio, previsto per fine giugno, la Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera. Mancherebbe solo l'ufficialità per Demiral dal Sassuolo, vicina la firma anche di Rabiot dal Paris Saint Germain, l'attesa principale riguarda però il probabile arrivo di De Ligt dall'Ajax, che dovrebbe incassare una somma vicina ai 75 milioni di euro per il suo centrale.

Nelle ultime ore poi è rimbalzata l'ennesima indiscrezione su Paul Pogba, che secondo il noto giornale sportivo spagnolo AS, preferirebbe il trasferimento a Torino rispetto a quello al Real Madrid, in quanto gradirebbe giocare con Cristiano Ronaldo. Abbiamo parlato dei possibili arrivi, è ovvio che la dirigenza bianconera stia considerando alcune cessioni importanti per finanziare il mercato ma anche per alleggerire una rosa formata da numerosi elementi.

Le possibili cessioni per la Juventus

Secondo il noto sito ilbianconero.com la Juventus starebbe valutando la possibilità di cedere diversi giocatori: su tutti spiccherebbero i nomi di quattro giocatori, Joao Cancelo, Khedira, Matuidi e Mandzukic. Il trasferimento più remunerativo potrebbe essere quello del terzino portoghese, che sarebbe vicino al Manchester City. Ci sarebbe ancora distanza fra le parti, con la società inglese che avrebbe offerto 50 milioni mentre la Juventus vuole per il suo giocatore 60 milioni.

Probabilmente però si raggiungerà l'intesa fra le parti, in quanto la volontà di tutti è che il portoghese giochi la prossima stagione al Manchester City. Anche Khedira sarebbe pronto a lasciare Torino, potrebbe infatti decidere di fare una nuova esperienza professionale negli Stati Uniti o eventualmente valutare un ritorno in Bundesliga e chiudere quindi la sua carriera in Germania. In scadenza di contratto nel 2020, Blaise Matuidi potrebbe essere un altro partente, anche perché difficilmente la Juventus lo terrà senza rinnovo di contratto, per non correre il rischio di perderlo a parametro zero il prossimo anno.

Anche Mario Mandzukic potrebbe partire

La nuova Juventus di Sarri potrebbe ripartire dal 4-3-3, con Cristiano Ronaldo centravanti, proprio per questo un'altra cessione importante potrebbe riguardare il settore avanzato: probabile partente sembrerebbe essere Mario Mandzukic, la punta bianconera potrebbe decidere di trasferirsi in Bundesliga (con il Borussia Dortmund che sarebbe pronto a presentare un'offerta di 15 milioni di euro alla Juventus) oppure fare una nuova esperienza in un campionato non ai livelli di quello europeo, ma remunerativo dal punto di vista economico. Ci riferiamo al campionato cinese.