Dato che al Genoa manca un centravanti di spessore i media in questi giorni accostano al club rossoblu diversi nomi, tra cui alcuni davvero roboanti e probabilmente poco praticabili. Come 'Supermario' Balotelli dell'Olympique Marsiglia, che vedendo avvicinarsi la soglia dei 30 anni vorrebbe rilanciarsi definitivamente nel calcio, tornando a calcare l'erba della Serie A.

Balotelli al Genoa una suggestione, Zapata ha entusiasmo

Ed ecco allora che potrebbe raggiungere sotto la lanterna il suo ex compagno di squadra, Cristian Zapata, fresco di trasferimento al Genoa dopo l'intesa con Preziosi sulla base di un contratto biennale.

Il centrale difensivo colombiano, oltretutto, ha già reso pubblico il suo entusiasmo per la nuova avventura in rossoblu, postando un videomessaggio che Sky Sport ha prontamente rilanciato: “Voglio mandare un saluto molto speciale a quella che sarà la mia nuova squadra - ha detto Cristian Zapata - ma anche la mia nuova casa e ai miei nuovi tifosi. Sono davvero contento di poter giocare per una società storica come quella del Genoa. Mando un forte abbraccio a tutti, lotteremo assieme. Forza Genoa”.

Calciomercato Genoa, le ipotesi per l'attacco

A dare il via al mercato estivo rossoblu, dunque, è stato proprio Cristian Zapata, che secondo molti potrebbe fare da apripista per attirare altri giocatori dal cv importante. E chissà che allora il nome di prestigio non arrivi proprio in attacco, dove il Genoa cerca con insistenza un elemento affidabile. La suggestione Balotelli potrebbe rimanere tale: i costi sono spropositati e salvo colpi di scena si tratta di un'operazione molto in salita.

Ammesso e non concesso che al Genoa interessi davvero, dal momento che fino a pochi giorni fa il club era sulle tracce di un profilo completamente diverso come quello dell'ex Empoli, Francesco Caputo. Ora, dal momento che il giocatore dei toscani sembra essere sempre più vicino al Sassuolo, Preziosi e i suoi collaboratori dovranno cercare altrove.

Anche Zaza e Ferreyra accostati al Genoa

E allora oltre al nome di Balotelli, i giornali hanno accostato al club rossoblu il nome di Zaza.

Da Torino non escludono che l'operazione tra i granata e il Genoa possa svilupparsi nell'ottica di uno scambio con Kouamè, anche se al momento il club rossoblu avrebbe fatto capire di preferire un'offerta economica per il suo attaccante.

Poi nella lista del Genoa ci sarebbe anche Facundo Ferreyra, reduce dal prestito all'Espanyol e seguito dallo staff mercato rossoblu da diverse stagioni. Gli ultimi due campionati lo hanno visto portare a casa un bottino misero di gol, al contrario del triennio allo Shakhtar Donetsk dove si era espresso su ottimi livelli, segnando quasi 40 reti.

L'affare potrebbe essere alla portata del Genoa, sicuramente più dell'ipotesi Balotelli, ma attenzione anche ad altre piste potenzialmente praticabili per il Grifone. A cominciare da quella che porta al nome del diciannovenne Robert Bozenik dello Zilina e al centravanti dell'Inter, Pinamonti, destinato a vivere la prossima stagione in prestito in qualche squadra di Serie A.