Settimana importante quella della Juventus, secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dai più importanti media sportivi italiani: si attendono infatti novità in tema cessioni ma anche per quanto riguarda gli acquisti. Dovrebbe essere vicinissimo il trasferimento di Joao Cancelo al Manchester City, con la Juventus che sarebbe pronta ad ottenere una somma notevole per il suo terzino portoghese. Sembra infatti che la società inglese, che voleva inizialmente inserire Danilo nella trattativa, potrebbe pagare interamente il giocatore con un'offerta cash da 60 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece gli arrivi, passi in avanti per l'arrivo a Torino di De Ligt, che potrebbe firmare un contratto da 12 milioni di euro a stagione e l'Ajax incassare una somma fra i 65 e i 75 milioni di euro. Il giocatore che però sembrerebbe più vicino al trasferimento alla Juventus sembrerebbe Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e che dal primo luglio è libero di firmare con qualsiasi società di calcio. Secondo le ultime indiscrezioni, la firma con la Juventus potrebbe arrivare a breve

Juventus, Rabiot vicino ai bianconeri

Secondo le ultime indiscrezioni, Adrien Rabiot è pronto a firmare un contratto di cinque anni con la Juventus.

Il mediano francese avrebbe deciso di accettare l'offerta bianconera da sette milioni di euro a stagione, inoltre per la Juventus dovrebbe esserci un ulteriore costo, ovvero la commissione da pagare alla mamma procuratore del giocatore francese. Si parla di sette milioni di euro più bonus, inizialmente le richieste erano di dieci milioni di euro. Come sottolineato anche dal noto giornalista sportivo Tancredi Palmeri, il probabile arrivo di Rabiot potrebbe essere molto importante anche perché Ramsey, Pjanic e Rabiot è sicuramente uno dei migliori centrocampi a livello europeo.

Il mercato della Juventus

In attesa della possibile ufficialità di Rabiot, prosegue il lavoro della dirigenza bianconera con l'obiettivo di rendere la squadra bianconera competitiva per Serie A e Champions League. Nonostante il possibile arrivo di Rabiot, resta sempre il 'sogno' Pogba, anche se la valutazione del giocatore ed il suo stipendio non agevolano un'eventuale trattativa. Per quanto riguarda la difesa, come già anticipato ad inizio articolo, sarebbe vicino l'arrivo di De Ligt mentre come quinto difensore centrale potrebbe essere a breve ufficializzato Demiral dal Sassuolo.

Nel settore avanzato, potrebbero essere ceduti Mandzukic ed Higuain: in tal caso la dirigenza bianconera potrebbe investire sulla punta argentina dell'Inter Mauro Icardi che dovrebbe lasciare la società di Suning.