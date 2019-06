A stagione praticamente conclusa si aprono le danze sul Calciomercato e la Juventus ha molti tasselli da sistemare prima che inizi la stagione. Innanzitutto è ancora a caccia del nuovo allenatore, in seconda battuta ci sarebbe da apportare qualche aggiustamento alla rosa. Alcuni big hanno ampiamente deluso le aspettative e potrebbero essere usati per monetizzare o come pedine di scambio: tra questi ci sarebbe anche Paulo Dybala che, nonostante la sua volontà di proseguire il sodalizio con Madama, non è del tutto certo che il suo futuro rimanga a tinte bianconere perché il bianco potrebbe cedere il posto all'azzurro.

Danza di attaccanti sull'asse Torino - Milano

Da tempo aleggia l'ipotesi di uno scambio sull'asse Inter e Juve tra Icardi e Dybala. I due argentini oltre la nazionalità hanno in comune anche l'anno di nascita (1993) e i loro destini questo mese potrebbero incrociarsi. Entrambi i club avrebbero problemi di bilancio e cedendo i due attaccanti, sistemerebbero un po' i conti. Oltre al lato economico, i giocatori sono stati protagonisti di una stagione travagliata: il bianconero non è riuscito a fare la differenza a causa di troppe prestazioni anonime, il neroazzurro essendo stato privato della fascia di capitano ha vissuto mesi da separato in casa.

Paulo Dybala e Mauro Icardi (foto: CalcioBuzz.it; Passioneinter.com)

La stagione di Maurito e dell'Inter si è conclusa con un tregua armata ed anche se la moglie-agente Wanda Nara ha detto che la volontà del suo assistito è rimanere a Milano, in realtà spesso avrebbe mandato messaggi ai torinesi. Paulo invece era scaduto agli occhi di Massimiliano Allegri, ma è in ottimi rapporti con lo spogliatoio. In tutto questo panorama c’è da ricordare che i due club sono nemici, basti ricordare in autunno il passaggio dell'ad Marotta alla società di Suning ed ora quello di Antonio Conte, da sempre dichiaratosi tifoso juventino.

I pro e i contro

Lo scambio non sarebbe una passeggiata perchè le parti avrebbero timore di rinforzare l'altra. Il primo fautore dell'operazione sarebbe Antonio Conte per due ordini di motivi: la Joya sarebbe perfetto per il suo stile di gioco e con Icardi sarebbe complicato ricucire lo strappo. Fabio Paratici invece avrebbe voluto l'attaccante nerazzurro già in estate, poi vista l'impossibilità di arrivare a lui ha virato su Cristiano Ronaldo. Nello spogliatoio bianconero poi è fortemente sponsorizzato da Giorgio Chiellini, il quale oltre a mettere un like sul post di Icardi, adora il suo modo di giocare ed è uno dei centravanti che in campo gli ha dato più problemi, non a caso la Juventus ha incassato parecchi gol durante i derby d'Italia.

La Vecchia Signora in rosa ha quattro centravanti: Mandzukic, Kean, Ronaldo e Higuain, che il Chelsea non avrebbe intenzione di riscattare e la cui vendita sarà un problema. Il croato quasi sicuramente lascerà Torino per trasferirsi probabilmente in Germania o in Cina, mentre Moise Kean dovrà decidere se rinnovare o virare su altre sponde. Il mese di giugno sarà da tenere sotto osservazione perchè potrebbero verificarsi grandi manovre.