L'attenzione mediatica è evidentemente indirizzata al Calciomercato, che ufficialmente aprirà il primo luglio anche se la maggior parte delle trattative delle società di Serie A sono già state delineate. Come per la Juventus che, oramai da tempo, sta lavorando agli arrivi di giocatori giovani e di qualità: ci riferiamo in particolar modo a Demiral del Sassuolo (mancherebbe solo l'ufficialità per il difensore turco) a Rabiot (che potrebbe firmare a breve con la Juventus) e soprattutto di De Ligt, per il quale mancherebbe solo la definizione di acquisto fra i bianconeri e l'Ajax.

Le ultime indiscrezioni che arrivano dal Corriere dello Sport potrebbero essere un ulteriore bella notizia per Maurizio Sarri e per i tifosi bianconeri: secondo il noto giornale sportivo romano, Paul Pogba potrebbe arrivare alla Juventus grazie allo sponsor tecnico bianconero, ovvero l'Adidas.

Pogba alla Juventus grazie all'Adidas

Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus potrebbe essere agevolata nella trattativa che potrebbe portare Paul Pogba in bianconero grazie al contributo economico dello sponsor tecnico Adidas.

D'altronde, come è noto, l'eventuale acquisto del centrocampista francese sarebbe molto oneroso sia dal punto di vista del suo valore di mercato, ma anche per quanto riguarda l'ingaggio. Il Manchester United valuta Pogba almeno 120 milioni di euro, mentre lo stipendio annuale del francese è di 15 milioni di euro a stagione. Ecco perché l'Adidas potrebbe essere molto importante da questo punto di vista: una trattativa che potrebbe essere facilitata anche dalla volontà del giocatore, che vuole lasciare il Manchester United e che, fra le due principali pretendenti (Juventus e Real Madrid), preferirebbe proprio i bianconeri.

Pogba infatti ritornerebbe a Torino dove è cresciuto umanamente e professionalmente; inoltre gli piacerebbe giocare con il suo idolo Cristiano Ronaldo.

Il mercato della Juventus

Qualora si concretizzasse l'arrivo di Pogba alla Juventus, insieme ai nomi prima menzionati Demiral, Rabiot e De Ligt, i bianconeri potrebbero finalmente puntare alla tanto attesa Champions League oltre a confermarsi in Serie A. La volontà della dirigenza bianconera è evidente: ringiovanire la rosa con l'acquisto di giovani di qualità.

Altro giocatore che interessa per il settore avanzato, soprattutto in caso di cessione di Higuain e Mandzukic, è il centrocampista offensivo della Fiorentina e della Nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa. Sarebbe già stata trovata un'intesa contrattuale con il giocatore di cinque anni a cinque milioni di euro a stagione; la Juventus eventualmente dovrà trattare con la nuova proprietà della Fiorentina, guidata dall'imprenditore italo-americano Rocco Commisso.