Dopo aver ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, la Juventus è pronta a 'lanciarsi' sul mercato, con l'intento non solo di investire su giovani di qualità ma anche di affidarsi a rinforzi di esperienza. E' il caso del possibile ritorno di Gianluigi Buffon alla Juventus, che come anticipato recentemente da Sky Sport, tramite le parole del suo esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, potrebbe firmare per la Juventus, sottoscrivendo un anno di contratto e successivamente diventare dirigente.

L'ex portiere del Paris Saint Germain diventerebbe il secondo portiere bianconero dietro al polacco Wojciech Szczęsny e potrebbe disputare alcune partite di Serie A, un paio di partite del girone di Champions League e tutte le partite di Coppa Italia. Del possibile ritorno di Gianluigi Buffon, nelle ultime ne ha parlato l'ex dirigente bianconero Luciano Moggi, che a Radio Bianconera ha sottolineato l'ottima scelta della dirigenza bianconera nel volersi affidare a Buffon, in caso di ufficializzazione e di firma del portiere.

'Buffon uomo spogliatoio'

Luciano Moggi, in un'intervista a Radio Bianconera, ha parlato della possibile firma di Buffon con la Juventus, ritenendo ottima la scelta della dirigenza bianconera. Secondo l'ex dirigente della Juventus, Buffon è un uomo spogliatoio che potrà fare bene a tutta la società bianconera, sia se giocherà che se non lo farà. E' infatti un dirigente in campo e potrà portare esperienza e qualità ad una rosa bianconera che ne beneficerà molto, almeno secondo Moggi.

In merito invece al flop con il Paris Saint Germain, secondo Moggi, il campione del mondo ha avuto difficoltà con un ambiente ricco di tanti giocatori di qualità ma poco organizzato. Moggi approva il ritorno di Gianluigi Buffon alla Juventus.

Moggi: 'Buffon sarà importante anche per Wojciech Szczęsny'

Secondo Moggi, Gigi sarà importante anche per Wojciech Szczęsny, che avrà la possibilità di crescere ulteriormente con un portiere vicino come il campione del mondo 2006.

Lo stesso ex amministratore delegato bianconero ha sottolineato inoltre che Buffon potrà fare alla grande anche il dirigente, soprattutto perché è una persona che si è costruita dal basso. Secondo le ultime indiscrezioni, Gianluigi Buffon dovrebbe firmare un contratto di 1 anno con la Juventus da 2,5 milioni di euro a stagione, con la possibilità di diventare un dirigente della Juventus dalla prossima stagione.