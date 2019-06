Altre novità in casa Calcio Monza. La società brianzola ha ufficializzato che dal prossimo luglio cambierà il nome del club e il logo. Intanto il club di Serie C, rilevato lo scorso anno da Silvio Berlusconi e dove Adriano Galliani è amministratore delegato, sta lavorando per costruire una squadra sempre più forte sul mercato per ottenere, il prossimo anno, la promozione in serie B. Il direttore sportivo Filippo Antonelli, in questi giorni, sta incontrando diversi procuratori per portare a casa i giocatori funzionali al progetto Monza.

Intanto, dopo l'acquisto del portiere Eugenio Lamanna e la conferma del 'secondo' Daniele Sommariva, la società sta per riprendere l'estremo Federico Del Frate, che era già stato in Brianza alcuni anni fa.

Il Monza di Berlusconi cambia nome: da luglio si ritorna al passato

Anno nuovo, nome (e logo) nuovo. Il Calcio Monza ha infatti annunciato che 'dal 1° luglio 2019 la denominazione del club biancorosso sarà Associazione Calcio Monza S.p.A. (in breve AC Monza)'.

Per il club di Berlusconi e Galliani è un ritorno al passato che era già stato anticipato dall'ad nelle scorse settimane. La nuova denominazione prende il posto di quella utilizzata negli ultimi anni ('Società Sportiva Monza 1912'). Oltre al nuovo nome, la società lombarda ha ufficializzato anche il nuovo logo che era già stato presentato alcuni mesi fa durante la presentazione della nuova maglia griffata dallo sponsor Lotto.

Calciomercato Monza, completato il reparto portieri

Continua, intanto, la faraonica campagna acquisti del club biancorosso. Il direttore sportivo Filippo Antonelli, che lavora a stretto contatto con l'ad Adriano Galliani, ha già ottenuto il sì del difensore Mario Sampirisi (Crotone), del terzino sinistro Armando Anastasio (già lo scorso anno in Brianza), dell'attaccante Mattia Finotto e del portiere Eugenio Lamanna.

Proprio il reparto dei portieri è stato il primo ad essere completato dal Monza: oltre all'ex estremo difensore dello Spezia, è stato confermato dopo un ottimo campionato Daniele Sommariva (anche lui scuola Genoa come il primo portiere). Oltre a loro due, il Monza riporterà in Brianza Federico Del Frate dal Borgosesia (serie D): come riporta Monza-News, sarà lui il terzo portiere dei biancorossi nella stagione 2019/2020.

Monza che sul mercato continua a lavorare su più fronti.

In primis sulle cessioni: sono in uscita ben 12 giocatori tra i quali Ceccarelli, Reginaldo, Tentardini, Otelè, Paquetà, Tomaselli, Chiricò, Palladino, Giudici, Cori e Marchese. In entrata, invece, si cercano almeno due centrocampisti offensivi e un altro attaccante.