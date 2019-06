Alle 17:30, a Gdynia, l'Italia Under 20 di Paolo Nicolato sfiderà l’Ucraina nella semifinale del Mondiale di categoria. Gli azzurrini questo pomeriggio cercheranno di raggiungere l’ultimo atto del Mondiale Under 20. La vincente di Italia-Ucraina affronterà in finale la vincente di Ecuador-Corea del Sud, in programma alle 20:30.

Mondiale Under 20, le probabili formazioni di Ucraina-Italia

Il percorso d’avvicinamento alla semifinale è stato praticamente privo di particolari ‘rebus’ su quelle che saranno le formazioni che scenderanno in campo questa sera.

Si prospetta un solo ballottaggio (che verrà sciolto probabilmente pochi minuti prima del fischio d’inizio) tra Del Prato e Bettella in difesa. La coppia d’attacco sarà formata da Pinamonti e Scamacca, che saranno appoggiati da un centrocampo composto da cinque uomini.

Di seguito il riepilogo delle probabili formazioni:

Ucraina (5-4-1): Kucheruk; Konoplia, Beskorovainyi, Bondar, Popov, Kornienko; Kashchuk, Dryshliuk, Chekh, Buletsa; Sikan. Allenatore: Petrakov.

Italia (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Pinamonti, Scamacca. Allenatore: Nicolato.

Ucraina Under 20-Italia Under 20 potrà essere vista in diretta su Rai 2. L’incontro di oggi potrà essere seguito anche su Sky Sport. La semifinale sarà visibile in diretta streaming sia su Rai Play, accessibile gratuitamente, che su Sky Go, solo per abbonati Sky. Si ricorda, infine, che durante questo mese di giugno scenderanno in campo anche gli azzurrini del ct Luigi Di Biagio, che prenderanno parte al Campionato europeo di calcio Under 21.