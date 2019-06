Iniziata a settembre 2018, la prima edizione della Uefa Nations League si concluderà questa settimana con le Final Four, alle quali partecipano le quattro Nazionali che hanno vinto il rispettivo girone della Lega A. La fase finale sarà ospitata dal Portogallo e le sfide inizieranno domani 5 giugno con la sorpresa Svizzera contro i padroni di casa del rientrante Cristiano Ronaldo. Mentre il giorno dopo, giovedì 6 giugno, all’Estadio D. Afonso Henriques di Guimaraes andrà in scena la seconda semifinale con l’affascinante confronto Olanda-Inghilterra: calcio d’inizio alle ore 20:45 con diretta tv su Rai 3 e diretta streaming su Rai Play.

Le vincenti delle due partite disputeranno la prima finale della Nations League, in programma domenica 9 giugno all'Estadio do Dragao di Oporto.

Le probabili formazioni

L’Olanda (al 16° posto nel Ranking FIFA) ha vinto il girone di ferro che comprendeva la Francia campione del mondo e la Germania. Per arrivare fino in fondo nel torneo Ronald Koeman potrà contare sulle giovani stelle dell’Ajax, i vari de Ligt, van de Beek e Frenkie de Jong, oltre Van Dijk e Wijnaldum che hanno appena vinto la Champions League col Liverpool, gli esperti Blind, Strootman e Cillessen e ancora gli ‘italiani’ de Vrij, Hateboer e de Roon.

Video] Olanda 0:1 Inghilterra / Amichevoli Nazionali - Mondo ... - futbik.org

Gli Oranje si presentano all’appuntamento lusitano reduci dalla vittoria contro la Bielorussia (4-0) nel girone di qualificazione ai prossimi europei.

“Last one to reach the line has to dribble pass Van Dijk” pic.twitter.com/4ewomBGmE3 — Marten de Roon (@Dirono) 4 giugno 2019

L’Inghilterra (al 4° posto nel Ranking FIFA) ha invece vinto il girone con Spagna e Croazia e arriva alla semifinale dopo aver ottenuto 4 vittorie consecutive, ultima delle quali contro la Repubblica Ceca (travolta per 5-0 nella sfida dello scorso marzo valida per le qualificazioni europee).

Tra i 23 convocati di Gareth Southgate tanti protagonisti della recentissima finale Champions: Joe Gomez, Alexander-Arnold, Henderson (Liverpool), Rose, Dier, Alli, Harry Kane (Tottenham), oltre Walker, Stones, Sterling e Delph campioni d’Inghilterra col Manchester City. A seguire le probabili formazioni a Guimaraes:

Olanda (4-3-3): Cillessen; Dumfries, de Light, van Dijk, Blind; de Jong, Wijnaldum, de Roon; Bergwijn, Depay, Babel. All.: Koeman.

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Chilwell, Keane, Maguire, Walker; Dier, Henderson, Alli; Sterling, Kane, Sancho. All.: Southgate.

Stepping up the intensity ahead of the #NationsLeague finals ⚽️ pic.twitter.com/NQf8z07I4U — England (@England) 3 giugno 2019

I precedenti tra Olanda e Inghilterra

L’incontro più recente tra le due squadre è avvenuto lo scorso anno in amichevole ad Amsterdam con successo inglese per 1-0 firmato da Jesse Lingard, mentre in gare ufficiali l’ultimo testa a testa risale a ben 23 anni fa: si giocò a Wembley per la fase a gironi di Euro ’96 e fu vinto dall’Inghilterra per 4-1 con doppiette di Alan Shearer e Sheringham.

Nei 21 precedenti complessivi il bilancio è comunque in perfetto equilibrio con 6 vittorie per parte e 9 pareggi. Nel 2016 l’ultimo successo olandese (2-1 in amichevole a Londra). Le due nazionali si sono sfidate anche in Coppa del Mondo, ma questa di Nations League sarà la prima in una partita ad eliminazione diretta.

Pronostico leggermente dalla parte dei "Three Lions" secondo tutte le principali agenzie di scommesse (2.50 la quota per l’Inghilterra vincente contro il 2.90 attribuito all’Olanda e il 3.20 del pareggio su Snai).

Tenuto conto che si troveranno di fronte due squadre votate all’attacco, l’opzione ‘Goal’ (con quote intorno all’1.70) sulla carta potrebbe essere la scelta giusta.