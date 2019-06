Il Calciomercato è pronto ad entrare nel vivo e una delle protagoniste sarà la Juventus. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro alla ricerca degli innesti funzionali al gioco del prossimo allenatore della squadra, ovvero Maurizio Sarri, da poco ufficializzato sul sito bianconero. Oltre alla difesa, i bianconeri potrebbero fare un grande investimento per la mediana, che ha dimostrato soprattutto in Champions League dei limiti tecnici evidenti.

Uno dei giocatori più interessanti, che ha il contratto in scadenza con il Paris Saint Germain e che quindi si libererà dalla società francese il 30 giugno, è sicuramente Adrien Rabiot. Intercettato in vacanza in Italia, a Porto Ercole, dal noto giornale sportivo romano 'Corriere dello Sport'. Il giocatore ha confermato che la Juventus è interessata alla sua acquisizione.

Rabiot interessa alla Juventus

In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il mediano francese Adrien Rabiot ha confermato che sta valutando diverse possibilità sul suo futuro, fra queste anche la Juventus.

Il club bianconero, come ha dichiarato il francese, sarebbe un'ottima opportunità ("La Juve mi ha cercato e ci siamo parlati'), in quanto è una grande squadra, ma il giocatore non ha escluso neanche la possibilità di trasferirsi al Manchester United.

In questo momento quindi, il francese non ha voluto sbilanciarsi con le dichiarazioni in quanto è in trattativa, ma di certo la Juventus lo considera una valida alternativa ai vari Pogba (in uscita dal Manchester United), Milinkovic Savic e Ndombele.

La possibilità di acquisirlo a parametro zero è sicuramente un vantaggio, ma la mamma-procuratrice di Rabiot sarebbe pronta a chiedere un contratto lungo e pari a dieci milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato dell'esigenza della Juventus di rinforzare la mediana, bisogna però tener conto che servono anche difensori, soprattutto dopo il ritiro di Andrea Barzagli ed il probabile addio di Martin Caceres. Praticamente definito l'acquisto di Demiral dal Sassuolo, la Juventus starebbe valutando un altro difensore centrale, piacciono De Ligt, Boateng e Manolas, sul quale però è notevole l'interesse del Napoli.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato, probabili le cessioni di Mario Mandzukic (che potrebbe trasferirsi al Borussia Dortmund) e quella di Higuain, al rientro dal prestito dal Chelsea. Potrebbe arrivare Mauro Icardi, ma anche un altro centrocampista offensivo: secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe dei rapporti ben avanzati con il giocatore della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa.