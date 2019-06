Nonostante l'attesa principale riguarda la nomina del nuovo tecnico bianconero, le trattative di Calciomercato riguardanti i giocatori proseguono, ed anche la Juventus ha evidenti esigenze da risolvere in vista della prossima stagione. Uno dei settori da rinforzare è sicuramente quello difensivo, considerati il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe rientrare nello staff bianconero) e il probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio).

Pubblicità

Pubblicità

Le ultime indiscrezioni danno vicino alla Juventus il centrale difensivo turco Mehri Demiral, che ha giocato da gennaio 2019 al Sassuolo, ma che è arrivato alla società emiliana in sinergia con i bianconeri. Come scrive Tuttojuve, la Juventus dovrebbe riscattare il giocatore per 15 milioni di euro e tale acquisto sarebbe ben visto anche dal noto allenatore, fra gli altri, di Brescia ed Inter, Mircea Lucescu. Secondo il tecnico romeno, l'eventuale acquisto di Demiral è un gran colpo di mercato, ed è un giocatore che era seguito da vicino anche dall'Inter.

Lucescu sul possibile nuovo acquisto della Juven Demiral:'Lo voleva anche l'Inter'

'Demiral alla fine lo prenderà la Juve'

Lo stesso tecnico toscano a Tuttojuve ha, quindi, confermato la probabile trattativa fra Juventus e Sassuolo per Demiral. Secondo Lucescu, si tratta di un giocatore davvero di qualità, avendolo seguito quando giocava nella seconda squadra dello Sporting Lisbona. Oltre ad essere un buon giocatore, è anche un bravo ragazzo ed è una qualità molto importante a questi livelli. Secondo Lucescu, Demiral ha una buona visione di gioco, è molto deciso negli interventi difensivi ed è molto bravo nel gioco aereo.

Pubblicità

Tutte caratteristiche che potrebbero portare il difensore centrale turco ad avere un luminoso futuro professionale, a grandi livelli. Demiral però potrebbe non essere l'unico acquisto della Juventus, potrebbe infatti essere anticipato l'arrivo di Romero dal Genoa, che sarebbe già stato acquistato dai bianconeri per la stagione 2020-2021.

Il mercato della Juventus

Oltre a Demiral e Romero, ci sono altri difensori seguiti dai bianconeri: piacciono soprattutto Romagnoli del Milan, Hummels del Bayern Monaco e Manolas della Roma.

La Juventus inoltre dovrà necessariamente investire anche su gli altri settori per competere in Champions League: a centrocampo ad esempio il vero sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United, ma che interessa anche al Real Madrid. In avanti invece molto dipenderà dalle possibili cessioni: in caso di addio di Mario Mandzukic (che interessa al Borussia Dortmund, sarebbe pronta un'offerta di 15 milioni di euro per la punta della Juventus), la Juventus potrebbe decidere di fare un offerta su Mauro Icardi, punta dell'Inter che dovrebbe lasciare Milano.