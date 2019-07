Sarebbe ormai vicina alla conclusione la telenovela del Calciomercato della Juventus legata al nome di Matthijs de Ligt. Il difensore sembrerebbe ormai pronto a vestirsi di bianconero, anche se ci sono ancora dei dubbi sul giorno giusto per vederlo a Torino. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'olandese prenderà il volo verso l'Italia già nelle prossime ore e forse oggi, lunedì, sosterrà le visite mediche, ultimo atto di ogni trattativa prima della firma sul contratto.

Invece Sportmediaset sostiene che prima di martedì non ci sarà nessun test atletico.

Poco importa: l'obiettivo sembra ormai a portata di mano. Il nuovo centrale potrebbe essere a disposizione di Sarri per la tournée in Asia che scatterà il 19 luglio. Il primo test in programma sarà il 21 luglio contro il Tottenham, mentre il giorno 24 i campioni d'Italia sfideranno la nuova Inter di Antonio Conte.

De Ligt ha sostenuto già una settimana di lavoro ad Amsterdam e, di conseguenza, non dovrebbe avere alcun problema di tenuta fisica per l'eventuale inserimento nel nuovo gruppo. Molto probabilmente sulle sue spalle finirà la casacca numero 4, una maglia importante e pesante nella storia bianconera. Il possibile nuovo acquisto andrà ad affiancare in difesa i centrali già agli ordini di Sarri: Chiellini, Bonucci, Rugani e Demiral.

Calciomercato Juventus: le cifre dell'affare de Ligt

Il calciomercato della Juventus è pronto dunque a dare l'ennesima accelerata dell'estate. Dopo Ramsey, Buffon, Rabiot, Demiral, Pellegrini e Romero (quest'ultimo già prestato al Genoa) potrebbe arrivare anche l'acquisto di de Ligt. Il talento olandese non è partito con l'Ajax per il ritiro in Austria e sarebbe atteso a Torino a breve, come vi abbiamo spiegato in precedenza.

Nel frattempo emergono i primi dettagli della lunga e difficile trattativa che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i tifosi bianconeri. Il difensore olandese - ancora diciannovenne fino a metà agosto - sarebbe stato acquistato dalla Juve per 70 milioni di euro più l'aggiunta di alcuni bonus che potrebbero incrementare ulteriormente (anche se di poco) la cifra. Nel contratto, con ogni probabilità dovrebbe esserci anche una clausola rescissoria da 150 milioni di euro, un modo per mettere al sicuro i bianconeri da eventuali assalti futuri.

Definito da tempo l'accordo tra la società e il giocatore che dovrebbe percepire uno stipendio da 7,5 milioni di euro più bonus che potrebbero portarlo a 12. La durata dell'accordo quasi certamente sarà quinquennale.

Dunque, a conti fatti, l'affare in totale dovrebbe costare tra cartellino e ingaggio 107,5 milioni che, in caso di raggiungimento dei bonus del giocatore ogni anno, salirebbe a 130. Il tormentone dell'estate del calciomercato della Juventus sarebbe quindi a un passo dalla fine con de Ligt che, a meno di clamorosi dietrofront, presto sarà bianconero.