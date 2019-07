Durante lo trasmissione 'Calciomercato - L'originale' in onda su Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha lanciato una indiscrezione di mercato, rivelando che il Milan sarebbe in trattativa per acquistare Angel Correa dall'Atletico Madrid. I rossoneri sono stati accostati con diversi giocatori quest'estate, ma non era mai stato menzionato un interessamento per l'argentino. Di Marzio sostiene che la squadra spagnola stia chiedendo 50-55 milioni di euro per il giocatore, che può agire sia sulle fasce sia al centro.

Il super agente Jorge Mendes starebbe lavorando con entrambi i club per completare l'accordo. Inoltre, l'agente portoghese sta lavorando ad alcune vendite anche per il Milan, vale a dire André Silva (che interessa al Monaco) e Cutrone (che potrebbe finire in Premier League, al Wolverhampton). I due attaccanti dovrebbero partire per consentire al Milan di recuperare fondi al fine di chiudere l'accordo per Correa.

Calciomercato Milan, si pesca negli States

Secondo l'ESPN FC, il Milan sarebbe interessato ad acquistare il centrocampista dell'FC Dallas, Paxton Pomykal. I rossoneri hanno un disperato bisogno di rinforzi a centrocampo questa estate dopo gli addii di Andrea Bertolacci, José Mauri, Riccardo Montolivo e Tiemoue Bakayoko, quest'ultimo tornato al Chelsea. Il 19enne, che ha fatto il suo debutto per il club nel 2017, è stato segnalato anche per aver raccolto interesse da diversi club in Inghilterra e Germania dopo l'ottima stagione disputata nella Mls.

Le sue prestazioni in Coppa del Mondo Under-20 hanno contribuito ad aumentare il suo appeal, essendo stato il capitano degli Stati Uniti. Anche l'amministratore delegato del club, Ivan Gazidis, sembra intenzionato ad acquistare giovani giocatori con un alto potenziale e Pomykal si inserisce sicuramente in questi parametri.

Per la difesa spunta una conoscenza del nostro campionato, l'ex Lazio Hoedt

Hoedt, difensore del Southampton, potrebbe essere in procinto di essere ceduto dal club inglese, con l'agente del giocatore che avrebbe offerto il giocatore al Milan.

'Calciomercato.com' riferisce che l'agente del giocatore, Kees Vos, ha incontrato i dirigenti del Milan ai quali avrebbe Hoedt. Il difensore ha avuto un momento difficile ai Saints, ed è stato mandato in prestito a Celta Vigo lo scorso gennaio. Hoedt sembra essere destinato ad essere dai Saints, anche dopo essere stato incluso nella squadra che ha viaggiato in Austria nel tour pre-campionato. Hoedt ha ancora tre anni di contratto con i Saints, ma difficilmente tornerà dopo aver deluso la scorsa stagione.

Il difensore è approdato in Premier dopo essere stato acquistato dalla Lazio nel 2017 per un valore di 15 milioni di sterline e ha collezionato 41 presenze con Southampton.