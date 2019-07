Il Calciomercato della Juventus continua a girare intorno anche al ruolo del terzino destro. Joao Cancelo sarebbe in uscita perché poco adatto al gioco di Sarri, il nuovo tecnico vorrebbe infatti un laterale più difensivo. Il problema è che la richiesta di 60 milioni dei bianconeri sembra bloccare ogni trattativa nonostante il ragazzo avrebbe già un sorta di accordo con il Manchester City. Nel frattempo la più valida alternativa al portoghese, Kieran Trippier, sembra essere vicino al trasferimento dal Tottenham alla Spagna, precisamente all'Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus: tutto fermo per Cancelo al City

Joao Cancelo doveva essere la cessione più remunerativa del calciomercato della Juventus. Fino a pochi giorni fa sembrava essere vicinissimo al Manchester City con Guardiola che aveva già l’accordo con il calciatore. Il problema è che l’affare tra i due club non è mai arrivato alla conclusione. Sembra infatti che gli inglesi non vogliano salire sopra ai 50 milioni per il cartellino, più Danilo, terzino destro che non rientra nei piani dei citizens.

Il problema è che la Juve di milioni ne vorrebbe 60 cash, non uno di meno, anche perché vorrebbe mettere a bilancio 20 milioni di plusvalenza, e Danilo proprio non interessa.

La trattativa al momento è quindi bloccata e anche gli altri club interessati a Cancelo non stanno facendo grandi progressi. Il Bayern Monaco sembrava in corsa ma ora è defilato, mentre l’ipotesi Barcellona resta viva, ma pare andare molto a rilento.

Con i blaugrana si era parlato di uno scambio con Semedo, ventilato dal potente agente Jorge Mendes, ma anche in questo caso il problema è che i bianconeri vogliono fare cassa con il proprio terzino e gli scambi non sarebbero per niente graditi.

Trippier, niente Juventus: può andare in Spagna

Cancelo per ora resta, ma il calciomercato della Juventus si sta comunque muovendo per il suo eventuale sostituto. Il preferito di Sarri sarebbe Trippier che lascerà sicuramente il Tottenham durante l’estate.

Ma il Daily Mail rivela oggi sulla sua edizione on line che il giocatore sarebbe vicino all’Atletico Madrid. Spagnoli e inglesi stanno dialogando in maniera proficua e l’affare potrebbe anche chiudersi a breve per una cifra vicina ai 30 milioni di sterline. La Juve rimarrebbe così bruciata e all’orizzonte non si vedono grandi alternative. Ci sarebbero stati in passato dei colloqui con il Valencia per il nazionale azzurro Piccini che costa meno di 10 milioni e avrebbe una gran voglia di tornare in Italia per provare a giocarsi le sue carte in ottica Euro 2020.

Con Cancelo in stand by e Trippier più vicino all’Atletico Madrid, sembra proprio che il "caso" del terzino destro per il calciomercato della Juventus diventi ogni giorno più complicato