Il Calciomercato di serie A in questo mese di luglio ha già portato nel nostro campionato tante nuove pedine interessanti, sopratutto in casa Juventus con gli arrivi di Rabiot, Ramsey e De Ligt. Ma è pronto a scatenarsi un giro di valzer di attaccanti niente male tra le altre big, sempre vogliose di colmare il gap con i bianconeri. Nulla di nuovo, del resto le voci di un possibile accordo Higuain-Roma e Dzeko-Inter circolano ormai da diverse settimane. Ma una accelerata potrebbe esserci nei prossimi giorni, anche perché ormai manca appena un mese all'inizio del torneo di serie A.

Higuain alla Roma, un accordo possibile

Gonzalo Higuain non sembra rientrare nei piani della Juventus, nonostante la squadra bianconera sia allenata da Maurizio Sarri, tecnico che ha una grande stima del giocatore, tant'è che dopo l'esperienza con il Napoli lo ha voluto anche al Chelsea negli ultimi sei mesi. Il "Pipita" ha anche segnato nell'ultima amichevole bianconera contro il Tottenham, ma questo gol non sembra aver cambiato le carte in tavola.

Stando ai rumors di calciomercato, Higuain potrebbe esser ceduto per far spazio al suo connazionale Mauro Icardi, in uscita dall'Inter. L'attaccante ex Napoli piace tantissimo alla Roma, che non fa mistero di voler puntare fortemente su di lui.

I giallorossi del resto vorrebbero mettere a segno un grande colpo di mercato e regalare un nuovo idolo all'Olimpico. L'offerta economica della Roma sarebbe però molto distante dall'attuale ingaggio di Higuain, ma la Juventus proprio per questo motivo potrebbe offrire una buonuscita per facilitare la sua cessione.

L'impressione è che l'accordo Higuain-Roma sia davvero possibile, anzi molto probabile. Anche perché in questo modo il numero nove avrebbe di fatto una maglia da titolare assicurata, cosa che non può garantirgli la Juventus.

Il futuro di Dzeko sembra essere all'Inter

Resta però scontato dire che l'eventuale arrivo di Higuain alla Roma dipende dalla eventuale cessione di Edin Dzeko all'Inter. Anche in questo caso l'accordo sembra essere vicino tra i nerazzurri e il centravanti bosniaco, ma non tra le due società.

La Roma vuole ricavare dalla sua cessione una somma non lontana dai venti milioni di euro, ma l'Inter per il momento non sembra intenzionata a sborsare questa cifra. Se i giallorossi non riusciranno a convincere Higuain a trasferirsi nella capitale, ecco che allora l'eventuale cessione di Dzeko all'Inter potrebbe anche non concretizzarsi. Anche se in questo modo il club capitolino sarebbe consapevole del rischio di perdere il suo centravanti a costo zero.

Il suo contratto infatti è in scadenza nel mese di giugno 2020.