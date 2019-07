La dirigenza bianconera prosegue il lavoro sul mercato e, dopo aver investito soprattutto negli acquisti (attualmente l'unica cessione ufficiale è quella di Spinazzola alla Roma), adesso ha la necessità di piazzare alcuni esuberi. Ad esempio Perin, dopo il trasferimento saltato al Benfica, potrebbe accettare l'offerta dell'Aston Villa, così come Joao Cancelo potrebbe trasferirsi al Manchester City, anche se la Juventus ne dà una valutazione piuttosto alta, intorno ai 60 milioni di euro.

Anche a centrocampo potrebbero esserci delle partenze soprattutto dopo gli arrivi di Ramsey e Rabiot: attualmente, i principali indiziati a lasciare Torino sono Khedira e Matuidi. A proposito del francese, difficilmente giocherà titolare con Maurizio Sarri, e per questo motivo starebbe riflettendo su un eventuale ritorno al Paris Saint-Germain.

Juventus, per Matuidi possibile ritorno al Paris Saint-Germain

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Francia, precisamente dal Paris United, il centrocampista juventino Matuidi potrebbe lasciare Torino per tornare a vestire la maglia del Paris Saint-Germain.

La società francese è praticamente una seconda casa per il nazionale transalpino che, avendo compreso che nella prossima stagione avrà poco spazio nella formazione bianconera, gradirebbe un ritorno in Francia.

Il nuovo direttore sportivo del Psg, Leonardo, nutre grande stima nei confronti di Matuidi, e proprio per questo motivo non è da escludere che nei prossimi giorni possa partire un'offerta dal club transalpino.

Altre indiscrezioni invece giungono dal Mundo Deportivo, secondo cui la Juventus starebbe seriamente pensando di attuare una strategia per arrivare a Neymar, attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain. In quest'ottica proprio Matuidi, e forse anche Dybala, potrebbero essere le contropartite tecniche da inserire in un'eventuale trattativa allo scopo di abbassare il cash da versare nelle casse francesi per mettere le mani sul fuoriclasse sudamericano.

Neymar il sogno della Juventus

Quella legata a Neymar, ad oggi, è più che altro un'ipotesi di mercato che al momento non trova conferma tra la stampa italiana. Nonostante ciò, di recente i bookmakers di Sisal Matchpoint hanno rivisto al ribasso le quote relative ad un eventuale passaggio del brasiliano in bianconero, passando da un iniziale 12 all'attuale 2,50, segno che per gli analisti non si tratta solo ed esclusivamente di un sogno irrealizzabile.

Tornando al capitolo cessioni, anche nel settore avanzato potrebbero esserci degli addii, e in questo caso circolano soprattutto i nomi di Higuain, Mandzukic e Kean. Il centravanti argentino è nel mirino della Roma, mentre il croato piace al Borussia Dortmund, ad alcune società cinesi e all'Everton. Proprio la società inglese guidata dal tecnico Marco Silva sarebbe interessata anche a Kean, con la Juventus che lo valuta 35 milioni di euro.

I bianconeri però vorrebbero riservarsi il diritto di riacquisto sull'attaccante italiano, ritenendo che in futuro possa diventare un giocatore su cui puntare. Inoltre, per quanto riguarda Kean, c'è ancora da sciogliere il nodo relativo al rinnovo del contratto in scadenza nel 2020.