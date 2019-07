Il calciomercato estivo è ufficialmente aperto. I club della Serie A hanno iniziato le trattative per acquistare i giocatori che hanno osservato durante l'intera stagione calcistica e che ritengono adatti alla propria squadra.

Tra le società più attive in Italia vi è sicuramente il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Dopo aver acquistato Giovanni Di Lorenzo, terzino dell'Empoli, la società partenopea ha messo a segno un altro importante colpo in entrata, Konstantinos Manolas.

L'annunciato addio di Raul Albiol, infatti, ha messo in allerta il presidente partenopeo che ha così deciso di piazzare un grande acquisto pagando alla Roma la clausola rescissoria di 36 milioni di euro.

Calciomercato Napoli: gli acquisti non sono ancora finiti

Il Calciomercato del Napoli, tuttavia, non si chiude con l'acquisto del difensore greco della Roma, dal momento che Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato a chiudere altri colpi importanti nel corso delle prossime settimane.

Primo fra questi il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout. Secondo le ultime indiscrezione, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, avrebbe già formulato un'importante offerta per il giocatore, offrendo il prestito oneroso di Rog ed Ounas, valutato circa 4 milioni di euro, e 16 milioni di euro cash. La risposta della società viola non è ancora arrivata, dal momento che non solo il Napoli è sul calciatore francese. L'insidia principale, infatti, è rappresentata dalla Roma, che avrebbe offerto 3 milioni di euro a stagione al centrocampista della Fiorentina.

Oltre a Veretout, il Napoli è vigile anche su altri obiettivi: James Rodriguez e Lozano. Sul primo, l'intoppo è rappresentato dai diritti d'immagine del colombiano. Nel suo paese, infatti, il calciatore è una vera e propria star e ciò potrebbe rendere difficile il proseguo della trattativa considerando che i diritti d'immagine, nella storia della SSC Napoli, hanno portato all'interruzione di numerose trattative. Sul secondo, invece, c'è già stato un colloquio con l'agente del calciatore, Mino Raiola.

In questo caso, invece, il Valencia sembra essere favorito dal momento che è disposto ad offrire allo stesso agente italiano un'importante percentuale in vista di una possibile rivendita futura.

Manolas-Napoli e Diawara-Roma, è ufficiale: le cifre

Con l'acquisto di Manolas il Napoli sembra aver chiuso il calciomercato in entrata almeno per quanto riguarda la fase difensiva. L'ormai ex calciatore della Roma è costato alle casse azzurre la cifra di 36 milioni di euro.

Il giocatore ha firmato un contratto di quattro anni con opzione per il quinto e percepirà 4,3 milioni di euro con un bonus di 200 mila euro.

Subito dopo l'ufficialità del difensore greco, però, la Roma ha annunciato l'acquisto proprio dalla SSC Napoli di Amadou Diawara, pagato 21 milioni di euro.