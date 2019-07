Teoricamente è una finale senza storia. Domenica 7 luglio al Maracanà si affronteranno Brasile e Perù per l'ultimo atto della Copa America: se per i verdeoro era un risultato ampiamente pronosticato, non possiamo dire lo stesso per la Blanquirroja che è davvero giunta a giocarsi il trofeo più importante del continente sudamericano contro ogni previsione. Perù che si è qualificato per i quarti di finale come miglior terza classificata della fase a gironi nonostante il pesantissimo passivo subito proprio dal Brasile, uno 0-5 che non ha bisogno di troppi commenti.

La nazionale allenata dalla vecchia gloria del calcio argentino, Ricardo Gareca, ha poi superato la Colombia ai calci di rigore e ieri in semifinale ha strapazzato il Cile con un perentorio 3-0 grazie ai gol di Flores, Yotun e dell'intramontabile Paolo Guerrero. Nell'ultimo biennio i peruviani hanno ormai imparato ad andare controcorrente rispetto al parere degli addetti ai lavori. Nessuno avrebbe scommesso sulla possibilità della squadra di Gareca di qualificarsi alla fase finale dei Mondiali di Russia lo scorso anno, nè tantomeno sulle chances che la stessa poteva avere di giungere così lontano in Copa America. Domenica sera (alle 22 ora italiana, ndr), pertanto, i peruviani proveranno a guastare la festa al Brasile.

Il Perù ha battuto il Brasile soltanto quattro volte in oltre 80 anni di calcio

A rafforzare il pensiero di una finale a senso unico, al di là della cinquina incassata dai peruviani lo scorso 22 giugno all'Arena Corinthians, sono anche i precedenti tra le due formazioni: 44 in tutto contando anche il match citato dell'attuale edizione di Copa America, con 31 vittorie brasiliane, 9 pareggi e soltanto 4 affermazioni del Perù. Le ricordiamo perché è molto semplice: a Lima nel 1953 in una gara del Campionato Sudamericano (il nome che aveva all'epoca la Copa America) con il punteggio di 1-0, a Belo Horizonte nel 1975 nella semifinale di Copa America in cui la formazione andina s'impose 3-1 ed alla luce della successiva vittoria del Brasile nel match di ritorno a Lima avrebbe passato poi il turno tramite sorteggio, vincendo il trofeo in finale contro la Colombia.

Poi in un'amichevole disputata a Brasilia e vinta 1-0 nel 1985 e, infine, tre anni fa a Foxborough negli USA nel corso della Copa America del Centenario in un match diventato celebre: il gol decisivo, infatti, lo realizzò Raul Ruidiaz con un tocco di mano. Tra le due nazionali ci sono poi due precedenti mondiali, nei quarti di finale di Messico 1970 con il successo del Brasile per 4-2 e nei mondiali argentini del 1978 nel match valido per la seconda fase a gironi che venne vinto sempre dalla selecao con un secco 3-0.

Gare che risalgono al periodo aureo del calcio peruviano forte di gente come Cubillas, Chumpitaz, Sotil ed Oblitas. Sebbene Brasile e Perù si siano confrontate varie volte in Copa America, sarà la prima finale tra le due rappresentative. I peruviani hanno vinto due volte il trofeo, l'ultima come già ricordato nel 1975 e la prima nel lontano 1939. Il Brasile ha vinto otto volte la Copa America ed ha sempre trionfato tutte le volte che lo ha affrontato nel ruolo di Paese organizzatore.