L'Inter sarà sicuramente grande protagonista di questa sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri hanno sistemato i conti a giugno con la cessione di molti giovani chiudendo il bilancio in pareggio. Ora è il momento di rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico, Antonio Conte, seguendo anche le sue indicazioni. Sono stati già annunciati tre acquisti in questi primi giorni con gli arrivi di Stefano Sensi, Valentino Lazaro e Diego Godin ma non è finita qui.

In mezzo al campo arriverà anche Nicolò Barella e non solo visto che il club meneghino vuole mettere a segno un colpo che faccia compiere un notevole salto di qualità a tutto il reparto.

L'Inter sogna Milinkovic-Savic

Il giocatore che sembra rispondere a questi requisiti è Sergej Milinkovic-Savic che, nonostante sia stato autore di una stagione al di sotto delle aspettative rispetto a quanto visto l'anno prima, è stato premiato come miglior centrocampista del campionato italiano.

Il patron della Lazio, Claudio Lotito, non ha nascosto che il giocatore potrebbe partire in presenza di un'offerta congrua al suo valore visto che non vuole trattenere nessuno contro voglia.

Non sarà semplice per l'Inter riuscire a strappare il serbo in considerazione della forte concorrenza dei top club europei, su tutti la Juventus e il Manchester United. La valutazione del giocatore è sicuramente più bassa rispetto alla scorsa estate quando Lotito rifiutò anche le offerte da cento milioni di euro arrivate da Manchester United e Real Madrid.

Juve che, comunque, potrebbe non avere le carte in regola per fare un simile investimento a centrocampo, soprattutto se dovesse acquistare Matthijs De Ligt dall'Ajax per settanta milioni di euro.

La trattativa

La valutazione di Sergej Milinkovic-Savic è sicuramente inferiore rispetto allo scorso anno. Ad influire c'è non solo un campionato al di sotto delle aspettative, ma anche un Mondiale da comparsa con la propria Nazionale. Il patron della Lazio, Claudio Lotito, adesso valuta il serbo tra i settanta e gli ottanta milioni di euro.

Cifra importante che l'Inter potrebbe abbattere con l'inserimento di una contropartita tecnica. E c'è un giocatore che sembra interessare ai biancocelesti in quanto potrebbe colmare il vuoto lasciato dall'eventuale cessione di Milinkovic-Savic. Si tratta di Roberto Gagliardini che piace al nuovo tecnico nerazzurro, Antonio Conte. L'allenatore, però, è pronto a sacrificarlo dinanzi all'acquisto di un giocatore del calibro del serbo. La valutazione dell'ex Atalanta si aggira intorno ai venti milioni di euro e con un conguaglio intorno ai cinquanta milioni potrebbe arrivare la fumata bianca.