E’ Nicolò Zaniolo l’uomo del giorno per il Calciomercato della Juventus. Il Corriere dello Sport, in prima pagina oggi, si chiede se il centrocampista sia in vendita, mentre il QS parla addirittura di “aria di divorzio”. Quello che appare abbastanza chiaro è che i giallorossi non abbiano ancora trovato il modo per far firmare al giovane attaccante il rinnovo di contratto e questo è un bel campanello d’allarme.

Calciomercato Juventus, 60 milioni per Zaniolo

Queste novità, ovviamente, non possono che scuotere il calciomercato della Juventus.

Pubblicità

Pubblicità

Zaniolo è da tempo nel mirino di Paratici che sta studiando il colpo. Per i bianconeri sarebbe un rinforzo perfetto per presente e futuro e anche il giocatore potrebbe vedere di buon occhio il trasferimento a Torino, dove avrebbe meno spazio che nella Capitale ma dove potrebbe crescere imparando da grandi campioni. Così si inizia anche a parlare di cifre, la Roma per cedere Zaniolo chiederebbe 60 milioni di euro, un prezzo decisamente alto per un ragazzo di appena 20 anni.

Pubblicità

L’alta richiesta non pone un freno alla possibile partenza, il Tottenham, per esempio, si sarebbe già presentato agli uomini mercato di Pallotta con un’offerta e le voci di un possibile addio potrebbero far tornare di moda anche la pista Manchester City con Guardiola che non vorrebbe farsi sfuggire uno dei talenti più brillanti del calcio italiano e forse europeo.

Higuain nell’affare Zaniolo-Juventus

Gli inglesi potrebbero mettere sul piatto tanti soldi, la Juventus ha però un buon asso nella manica: Gonzalo Higuain.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

L’argentino è in partenza ed è stato scelto dalla Roma per sostituire il partente Dzeko. Così i Campioni d’Italia potrebbero provare a mettere sul piatto per Zaniolo il Pipita e un buon conguaglio economico per passare in testa nella corsa. L’idea di sicuro potrebbe fare breccia nel cuore di Petrachi che, se davvero fosse costretto a cedere il suo gioiellino, almeno in questo modo porterebbe a casa l’uomo giusto per rifondare l’attacco. Ovviamente tutto è in divenire ma sembra proprio che Zaniolo possa lasciare la Roma e la Juve potrebbe scattare in pole position nella corsa, visti anche gli ottimi rapporti con i giallorossi confermati anche dallo scambio senza intoppi tra Spinazzola e Pellegrini appena concluso.

Dal canto suo, la squadra capitolina, Zaniolo o no, proverà comunque l’assalto a Higuain con Petrachi che prepara l’offerta: prestito biennale con diritto di riscatto e allungamento del contratto al giocatore con ingaggio più basso ma spalmato su più anni in modo da garantire la stessa cifra che prenderebbe alla Juve. Vista così non sembra una grande offerta, se dovesse esserci l’inserimento di Zaniolo allora tutto diventerebbe più affascinante agli occhi della Vecchia Signora.