La settimana prossima per la Juventus potrebbe essere decisiva dal punto di vista del mercato: parliamo soprattutto della trattativa che riguarda il probabile arrivo di De Ligt a Torino, anche se alcuni media spagnoli hanno parlato di una possibilità di ripensamento da parte dell'Ajax di cederlo alla Juventus. I bianconeri però sarebbero tranquilli a riguardo in quanto avrebbero già l'intesa contrattuale con il giocatore e con il suo agente sportivo, Mino Raiola.

La Juventus però in entrata potrebbe non fermarsi qui, con investimenti che potrebbe riguardare il centrocampo ed il settore avanzato. Uno dei giocatori seguiti dalla dirigenza bianconera è Niccolò Zaniolo, che come ha confermato il giornalista Tony Damascelli a Radio Radio, potrebbe trasferirsi in bianconero, ma difficilmente da questa stagione, più probabile dal 2020-2021.

Damascelli: 'Zaniolo alla Juve, ma non adesso'

Secondo il noto giornalista Tony Damascelli, Zaniolo resta un giocatore che piace molto alla dirigenza bianconera, ma difficilmente si sposterà da Roma in questa imminente stagione: sarebbe più probabile che ciò possa avvenire in futuro.

Lo stesso giornalista ha poi parlato della situazione della società di Pallotta, confermando che non sembra esserci molta programmazione e che, nonostante il nuovo direttore sportivo Petrachi sia molto bravo, restano dubbi sulla forza dirigenziale della Roma. In meriti ai possibili arrivi nella Capitale, Higuain potrebbe essere uno degli indiziati a sostituire Dzeko nel settore avanzato, con un'intesa fra Roma e Juventus che potrebbe portare ad un prestito biennale e a un riscatto predefinito.

In qualche modo Damascelli ha smentito che il futuro di Higuain lo decida il fratello. Sempre secondo Damascelli, la Roma è un oggetto di speculazione, ed è dimostrato dalle indiscrezioni sui rifiuti di Antonio Conte e Marcello Lippi.

Il mercato della Juventus

Come ha confermato anche Damascelli a Radio Radio, la possibilità che Higuain lasci la Juventus è concreta, ma a quanto pare non sarà il solo: Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Mandzukic sono gli altri giocatori a rischio cessione.

Proprio il portoghese piace a Manchester City e Bayern Monaco ed è valutato dai bianconeri 60 milioni di euro. Khedira invece potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale (Stati Uniti o un ritorno in Germania), mentre il francese è a rischio titolarità con gli arrivi di Rabiot e Ramsey e sappiamo come è importante per i nazionali trovare minutaggio per la prossima stagione in previsione Euro 2020. Infine Mario Mandzukic potrebbe decidere di accettare l'offerta del Borussia Dortmund (la società tedesca avrebbe pronti 15 milioni di euro per acquistare la punta) o quelle di alcune società cinesi.