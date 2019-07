La Juventus è dotata di un parco attaccanti di lusso, costituito da Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Dybala e Higuain, eppure voci di mercato riferirebbero che sia in cerca di altri centravanti. Oltre ai big c'è un altro giovane cresciuto nel vivaio bianconero che risponde al nome di Moise Kean. Il vercellese di origini ivoriane, dopo aver vissuto la prima parte della stagione da riserva, nella seconda tranche ha trovato più spazio ed ha segnato una buona media di gol.

A marzo poi con la Nazionale maggiore il classe 2000 ha segnato due reti in quattro giorni che sono bastati per definirlo un mezzo eroe. Da tempo filtrano indiscrezioni in base alle quali l'attaccante, che ha un contratto in scadenza nel 2020, sarebbe vicino al rinnovo con il club di Andrea Agnelli, ma ad oggi non c'è ancora il nero su bianco.

I colpi di testa di Kean

L'eroe della primavera, in estate sembrerebbe diventato un giocatore normale. Sulle cronache sportive non c'è quasi traccia di lui, le uniche notizie di rilievo risalgono all'ultima sua trasgressione avvenuta prima della gara con l'Under 21, valida per l'Europeo di categoria.

Il numero 18 bianconero, insieme a Zaniolo, si è presentato in ritardo di 20 minuti all'allenamento e il tecnico Di Biagio per punirli li ha esclusi dai titolari, mentre la Federazione potrebbe infliggere loro altre sanzioni per cercare di evitare insubordinazioni future. Zaniolo, complice l'errore connesso in Nazionale, rischierebbe di essere venduto dalla Roma, perché il nuovo ds Petrachi non vorrebbe trovarsi in squadra un giocatore con altri grilli per la testa. Nonostante la "balotellata", Kean rimane un talento per il calcio italiano e per la Juve.

Le pretendenti

L'agente del diciannovenne, Mino Raiola, avrebbe raggiunto l'accordo economico con la dirigenza della Continassa in base al quale il suo assistito si legherebbe all'attuale club con un quinquennale di 2 milioni di euro più bonus, fino ad arrivare a 2 milioni e mezzo. La firma però non è ancora arrivata, tanto che l'Ajax si sarebbe fatta avanti con il procuratore del giovane, che al momento sta lavorando per il trasferimento di Matthijs de Ligt all'ombra della Mole.

Kean non verrebbe utilizzato come contropartita tecnica nell'affare riguardante il difensore, ma sarebbe una trattativa parallela, molto gradita ai lancieri. Oltre agli olandesi, il vercellese piacerebbe all'Everton, il quale potrebbe anche investire 30 milioni per accaparrarselo. Intanto la Juve, pur con un esubero di centravanti, sembrerebbe interessata a Mauro Icardi, tanto che Paratici ultimamente avrebbe incontrato ad Ibiza la moglie nonché agente del giocatore, Wanda Nara: resta l'interrogativo su quale possa essere il futuro dell'azzurro che auspicherebbe, insieme al suo entourage, una stagione nella quale possa trovare maggiore continuità di gioco.