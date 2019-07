La Juventus sarebbe pronta ad ufficializzare importanti acquisti nei prossimi giorni. È quanto sostiene il noto giornale 'Corriere di Torino', che sembra confermare come la dirigenza stia lavorando per annunciare giocatori sia per il presente che per il futuro. Uno di questi è sicuramente Demiral, difensore centrale turco del Sassuolo, che la Juventus è pronta a pagare 15 milioni di euro. Il difensore è stato acquistato dalla società emiliana a gennaio 2019 in sinergia con i bianconeri per 7 milioni di euro.

Sarebbe stata trovata un'intesa tramite la quale la Juventus avrebbe potuto acquistarlo appunto per 15 milioni di euro, prelazione che sarà esercitata dai bianconeri. Il centrale però probabilmente non sarà l'unico acquisto dei prossimi giorni per la Juventus: vi è attesa infatti per le ufficializzazioni di Romero del Genoa, di Traorè dall'Empoli e per quella di Buffon.

Juventus, in arrivo le ufficializzazioni di Romero, Traoré e Buffon

Secondo il 'Corriere di Torino', oltre a Demiral (che dovrebbe essere il quinto difensore centrale della rosa bianconera della prossima stagione) la Juventus a breve dovrebbe ufficializzare l'acquisto di Romero, centrale del Genoa che dovrebbe restare in Liguria almeno un'altra stagione. È attesa anche quello di Traoré, centrocampista dell'Empoli, che la Juventus dovrebbe pagare intorno ai 15 milioni di euro.

Il giocatore sarà probabilmente girato in prestito, con il Sassuolo che sembrerebbe molto interessato.

Juventus, attesa per il probabile ritorno di Buffon

Una delle attese principali però riguarda il ritorno di Gianluigi Buffon, che dovrebbe quindi essere il secondo portiere della Juventus per la prossima stagione. Il campione del mondo 2006 dovrebbe sostenere le visite mediche giovedì 4 luglio ed essere presentato in settimana alla stampa. Dovrebbe firmare un anno di contratto, e successivamente diventare un dirigente della Juventus.

Con il ritorno di Buffon, Perin partirà, con l'obiettivo di giocare più partite rispetto alla scorsa stagione: il portiere infatti è uno dei portieri della nazionale italiana e per essere convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini per Euro 2020, deve giocare di più. Sul giocatore vi è l'interesse di Fiorentina e di alcune società portoghesi

Juventus, probabile arrivo di De Ligt la settimana prossima

Secondo le ultime indiscrezioni, settimana prossima potrebbe arrivare a Torino De Ligt per le visite mediche e successivamente per firma del contratto e presentazione. Il giocatore dovrebbe firmare un contratto di cinque anni a sette milioni di euro a stagione più bonus, che potrebbero portarlo a guadagnare anche 12 milioni di euro a stagione.