La Juventus ha ufficialmente iniziato la preparazione estiva il 10 luglio, accogliendo i nuovi acquisti, ma anche alcuni giocatori ritornati a Torino dopo il prestito ad un'altra società. E' il caso di Gonzalo Higuain, l'argentino dopo metà stagione trascorsa al Milan e l'altra al Chelsea, vorrebbe rilanciarsi alla Juve, come confermato di recente anche dal suo fratello-agente.

L'idea della punta argentina sarebbe quella di riconquistarsi un posto in bianconero, considerando anche il due anni di contratto che ancora lo legano alla Juventus.

Secondo Sky Sport, l'argentino vorrebbe quindi rilanciarsi in bianconero, e l'accoglienza dei tifosi al suo arrivo alla Continassa è stata ulteriore conferma della stima dei supporter della Juventus nei confronti di Higuain. Come è noto, la Roma è interessata alla punta argentina: durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico della Roma Paulo Fonseca, Petrachi ha ribadito l'interesse per Higuain, ritenuto l'ideale per il gioco della società di Pallotta.

Secondo il direttore sportivo della società romana, Higuain potrebbe ripercorrere le orme di Batistuta, che dopo aver superato i trent'anni si trasferì dalla Fiorentina alla Roma e con quest'ultima vinse il campionato di Serie A.

Sky Sport, Higuain vuole la Juventus

Come conferma Sky Sport, Higuain vorrebbe rilanciarsi alla Juventus ma secondo le ultime indiscrezioni, l'idea della bianconera è quello di cederlo per monetizzare la sua cessione. Il giocatore infatti compirà 32 anni a dicembre, ha un contratto in scadenza nel 2021 e guadagna molto (oltre i 7,5 milioni di euro più bonus), motivi che potrebbero quindi portare i bianconeri a cederlo.

Come dicevamo la Roma è interessata e potrebbe promuovere un'offerta per un prestito biennale ed un riscatto a prezzo definito per un totale di 30 milioni di euro. In tal caso però l'argentino dovrebbe rinnovare il suo contratto con la Juventus per almeno un altro anno.

Il mercato della Juventus

La possibile cessione di Higuain, insieme a quelle possibili di Mandzukic e Kean, potrebbe poi portare la Juventus ad investire nel settore avanzato.

Come è noto la punta croata interessa la Borussia Dortmund, che sarebbe pronto ad offrire 15 milioni di euro alla società bianconera.

Riguardo a Kean invece, la punta italiana potrebbe essere inserita nella trattativa che dovrebbe portare De Ligt alla Juventus. L'idea della dirigenza bianconera sarebbe quella di lanciare un'offerta da 50 milioni di euro più Kean per De Ligt, riservandosi il diritto di riacquisto della punta italiana.

In caso fossero confermate le cessioni di questi attaccanti, la Juventus potrebbe investire poi su Mauro Icardi, che come dichiarato da Marotta e Conte, l'Inter vorrebbe cedere in estate per evitare anche di svalutare troppo la sua valutazione di mercato.