La Juventus continua la sua tournée asiatica, dopo la bella vittoria contro l'Inter nella seconda partita di International Champions Cup. Dopo aver investito più di 100 milioni di euro, con l'unica cessione di Spinazzola che ha fruttato 25 milioni di euro, la necessità della dirigenza bianconera è piazzare gli esuberi sul mercato per alleggerire una rosa ricca (sono 27 i giocatori) e possibilmente per ricavare un tesoretto utile da poter investire in qualche ulteriore acquisto.

Dalle cessioni potrebbero arrivare ben 200 milioni di euro, e gli investimenti potrebbero riguardare maggiormente centrocampo e settore avanzato. I nomi più chiacchierati sono sicuramente quelli di Icardi, punta dell'Inter, e Chiesa, centrocampista offensivo della Fiorentina che avrebbe chiesto alla dirigenza toscana di poter partire alla ricerca di nuovi stimoli professionali. Altro nome che interesserebbe ai bianconeri è Paul Pogba: il centrocampista francese vuole lasciare il Manchester United e il suo agente Mino Raiola ha solo due settimane per poter piazzare sul mercato il nazionale transalpino, considerando che ad inizio agosto chiude il Calciomercato inglese.

Juventus, resta difficile l'arrivo di Pogba

Come è noto, Paul Pogba vorrebbe lasciare il Manchester United, ma il prezzo richiesto dalla società inglese ed il pesante ingaggio non aiuterebbe un'eventuale cessione del francese. Le società interessate sono Juventus e Real Madrid, con Zidane che vorrebbe affidare il centrocampo al nazionale francese. Come scrive Tuttosport, l'idea della Juventus sarebbe quella di inserire nella trattativa Paulo Dybala, valutato circa 100 milioni di euro.

Ovviamente i bianconeri dovrebbero aggiungere un'offerta cash di almeno 60 milioni di euro. Trattativa difficile per la Juventus ma anche per il Real Madrid, considerando la difficoltà anche per Florentino Perez di piazzare sul mercato i vari Gareth Bale e i centrocampisti offensivi Isco e James Rodriguez.

Il mercato della Juventus

Indipendentemente dai possibili arrivi, la Juventus dovrà alleggerire la rosa, come confermato anche da Maurizio Sarri nel post partita del match di International Champions Cup contro il Tottenham.

Il tecnico toscano ha ribadito che in alcuni settori ci sono troppi giocatori mentre in altri bisognerebbe fare degli acquisti. Per quanto riguarda le cessioni, Perin interessa all'Aston Villa, mentre, restando in Inghilterra, il Manchester City potrebbe avanzare un'offerta per Joao Cancelo, valutato dalla Juventus 60 milioni di euro. A centrocampo, possibili le partenze di Khedira e Matuidi così come potrebbero lasciare Torino sia Mario Mandzukic che la punta della nazionale italiana Kean, in questo caso la Juventus si riserverebbe il diritto di riacquisto.