La settimana potrebbe essere molto importante per la Juventus: si attende infatti la definizione della trattativa fra i bianconeri e l'Ajax per il passaggio del difensore centrale olandese De Ligt a Torino. Come è noto infatti, la Juventus avrebbe già un'intesa contrattuale con il giocatore sulla base di un contratto per cinque anni a 7,5 milioni di euro che con i bonus può arrivare ai 12 milioni di euro a stagione. Sarebbero poi stati inseriti dei bonus che avrebbero facilitato l'intesa fra le parti, nello specifico la clausola rescissoria per il difensore centrale da 150 milioni di euro e soprattutto la commissione che andrà a ricevere l'agente sportivo di De Ligt, Mino Raiola, che dovrebbe essere di 10 milioni di euro.

L'unico problema, attualmente, è l'intesa non ancora trovata fra Juventus e Ajax in merito alla valutazione del nazionale, ma secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal sito ilbianconero.com, questa settimana si dovrebbe arrivare alla chiusura della trattativa fra le parti.

Juventus, trattativa in via di definizione con l'Ajax per De Ligt

Secondo il noto sito ilbianconero.com, potrebbe arrivare a breve la conclusione della trattativa per il passaggio di De Ligt dall'Ajax alla Juventus.

I bianconeri sarebbero ancora distanti alla somma voluta dalla società olandese, ovvero 75 milioni di euro, somma fra l'altro offerta in precedenza anche dal Barcellona per il difensore centrale. La Juventus sarebbe ferma a 65 milioni di euro più bonus, ma considerando la volontà di concludere la trattativa da parte di tutti (Juventus, Ajax e giocatore), probabilmente a breve si definirà il tutto. De Ligt dovrebbe andare a completare il settore difensivo dei bianconeri, attualmente formato da Bonucci, Chiellini, Rugani ed il nuovo acquisto Demiral, arrivato dal Sassuolo per circa 18 milioni di euro e che è stato ufficializzato a fine settimana scorsa.

In settimana si attendono le visite mediche dell'altro giovane difensore centrale acquistato, ovvero Romero del Genoa che però dovrebbe rimanere almeno un altro anno nella società ligure.

Il mercato della Juventus

Abbiamo sottolineato il mercato in entrata della Juventus per il settore difensivo, i bianconeri però dovranno pensare a cedere anche qualche pezzo pregiato, per finanziare qualche altro acquisto. I principali indiziati a lasciare Torino sono Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic.

Proprio la cessione delle due punte potrebbe servire per generare un tesoretto utile per un investimento nel settore avanzato: si parla molto del possibile arrivo a Torino del centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa.