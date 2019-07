La Juventus è arrivata a Singapore, dove domenica alle 13:30 ore italiane giocherà la prima partita dell'International Champions Cup contro il Tottenham, occasione per mister Sarri e per i tifosi bianconeri di testare le qualità dei nuovi acquisti De Ligt, Rabiot e Demiral. Nel frattempo la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco del tecnico toscano.

L'esigenza principale però è alleggerire una rosa ricca di giocatori: ci sono infatti ben 27 calciatori e l'idea della dirigenza bianconera è vendere, sia per motivi di bilancio ma anche per trovare un tesoretto utile per ulteriori investimenti. Due dei giocatori che potrebbero lasciare la Juventus sono Higuain e Mandzukic: l'argentino ha ribadito la volontà di rimanere a Torino, ma la scelta della società di affidargli la maglia numero 21 e liberare quindi il numero 9 potrebbe significare la voglia di cederlo e di affidarsi quindi ad una nuova punta. Tutti gli indizi porterebbe ad un'eventuale offerta per Icardi, punta dell'Inter.

Juventus, liberata la maglia numero 9 per Icardi

Secondo il noto sito Calciomercato.com, la scelta della Juventus di non assegnare la maglia numero 9 a nessuno dei giocatori in rosa potrebbe significare un investimento pesante nel settore avanzato. Come è noto la dirigenza bianconera apprezzerebbe Icardi, la punta che è praticamente finita fuori rosa nell'Inter. I recenti viaggi ad Ibiza di Paratici e Agnelli (rispettivamente per incontrare Wanda Nara, moglie e procuratore di Icardi e Giuffrida, intermediario che curerebbe il trasferimento del giocatore dall'Inter) confermerebbero la volontà bianconera di voler acquistare l'argentino.

Come dicevamo però sarà necessario cedere: Higuain piace e molto alla Roma, che potrebbe presentare un'offerta alla Juventus per un prestito biennale ed un riscatto definitivo per un totale di 30 milioni di euro. In tal caso però l'argentino dovrà necessariamente rinnovare il contratto di almeno un altro anno, in quanto l'attuale scadenza è nel 2021. Anche Mandzukic potrebbe lasciare Torino: secondo le ultime indiscrezioni, oltre a Borussia Dortmund ed alcune società cinesi, anche l'Everton guidata dal manager Marco Silva sarebbe interessato alla punta della Juventus.

Il mercato della Juventus

Ci sono poi altri giocatori bianconeri che potrebbero lasciare Torino: su tutti spiccano i nomi di Joao Cancelo, Khedira e Matuidi. Il portoghese interessa a Manchester City, Barcellona e Bayern Monaco, mentre il tedesco potrebbe fare una nuova esperienza professionale negli Stati Uniti, in Turchia o eventualmente ritornare in Germania. Infine Matuidi, avendo il contratto in scadenza nel 2020, in caso di mancato di rinnovo, potrebbe lasciare la Juventus e ritornare in Ligue 1.