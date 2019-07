La Juventus ha ufficializzato diversi acquisti in questo mercato estivo: il primo è stato Aaron Ramsey, arrivato a parametro zero; successivamente sono stati annunciati i vari Luca Pellegrini (acquistato nell'affare che ha portato Spinazzola alla Roma), Rabiot, Buffon, Demiral e De Ligt. Dei nuovi acquisti gli unici non ancora protagonisti delle amichevoli estive della Juventus sono Luca Pellegrini (che a breve ritornerà dalle vacanze) e soprattutto Ramsey, rimasto ad allenarsi a Vinovo mentre la squadra è impegnata nella tournée asiatica.

Come scrive Tuttojuve.com, il gallese resta uno dei giocatori più amati dai suoi ex tifosi all'Arsenal, che sono ancora alla ricerca di un leader in grado di sostituirlo in mezzo al campo. I tifosi lo rimpiangono a tal punto da criticare in maniera pesante la dirigenza dell'Arsenal sia per la scelta di lasciarlo partire a parametro zero, sia per non aver ancora trovato un degno sostituto.

La Juventus aspetta Aaron Ramsey

Se da una parte i tifosi dell'Arsenal rimpiangono l'addio del centrocampista gallese, dall'altra parte i tifosi della Juventus non vedono l'ora di ammirarlo con la maglia bianconera.

Il gallese potrebbe portare quella qualità che soprattutto l'anno scorso era un limite evidente del centrocampo bianconero. Un giocatore Ramsey che potrebbe sostituire come caratteristiche l'ex bianconero Claudio Marchisio, molto simile nel gioco al gallese. Ramsey infatti fa degli inserimenti senza palla e delle invenzioni dalla trequarti le sue peculiarità principali; l'unico problema sono i frequenti infortuni, che ha subito il centrocampista negli ultimi anni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

La Juventus spera quindi nella costanza di rendimento e di condizione fisica del giocatore, che resta sicuramente un grande acquisto per il centrocampo bianconero.

Il mercato della Juventus

Oltre a Ramsey, la Juventus ha acquistato in questo calciomercato un altro centrocampista a parametro zero: parliamo di Adrien Rabiot, arrivato dopo l'esperienza al Paris Saint Germain. Proprio questi due acquisti per il centrocampo potrebbero portare alla cessione di Khedira e Matuidi: il tedesco ha mercato in Turchia e in Germania, anche se di recente anche il Wolverhampton si sarebbe mostrato interessato al mediano tedesco.

Per quanto riguarda invece il francese, come scrive il Mundo Deportivo, potrebbe ritornare al Paris Saint Germain, magari per essere uno delle contropartite tecniche (l'altra potrebbe essere Dybala) per arrivare al sogno Neymar.