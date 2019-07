La Juventus è pronta a disputare la terza partita in Asia, dopo i primi due match di International Champions Cup contro Tottenham (sconfitta per 3 a 2) e Inter (vittoria ai rigori). La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, e l'esigenza principale resta quella di alleggerire una rosa di 27 giocatori, ma anche di ricavare un tesoretto utile da poter investire sul mercato, dopo gli arrivi di Ramsey, Rabiot, Buffon, Pellegrini, Demiral e De Ligt.

Per quanto riguarda le cessioni, l'unica attualmente concretizzata è quella di Spinazzola, trasferitosi alla Roma per 25 milioni di euro. Si attendono novità dal fronte Perin (dopo il trasferimento saltato al Benfica, potrebbe accettare l'offerta dell'Aston Villa) e da Joao Cancelo, che piace sempre al Manchester City e che la Juventus valuta 60 milioni di euro. Restando in Inghilterra, l'Everton sarebbe interessato a Kean, punta italiana che i bianconeri valutano almeno 35 milioni di euro.

Juventus, Kean potrebbe trasferirsi in Inghilterra

Come scrive tuttomercatoweb.com, la Juventus potrebbe decidere di cedere la punta della nazionale italiana Kean. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2020, una volta ritornato dalle vacanze dovrebbe firmare il rinnovo fino al 2024 a circa 2 milioni di euro a stagione più bonus. L'idea della Juventus potrebbe essere quella di cederlo a contratto rinnovato, riservandosi però il diritto di riacquisto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Kean interessa non solo all'Everton ma anche a Borussia Dortmund ed Arsenal anche se quest'ultime difficilmente accetteranno il diritto di riacquisto promosso dai bianconeri. La punta italiana potrebbe non essere la sola del settore avanzato a lasciare la Juventus. Sarebbe a rischio anche la permanenza di Higuain e quella di Mandzukic.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato di Kean e della sua possibile cessione, che potrebbe portare a Torino 35 milioni di euro, la Juventus però sta valutando altre partenze per il settore avanzato: Higuain ad esempio vorrebbe rimanere a Torino ma resta l'interesse della Roma, che vorrebbe investire sull'argentino.

L'idea della società di Pallotta è un prestito biennale oneroso e un diritto di riscatto per un totale di 30 milioni di euro da pagare alla Juventus. Anche Mandzukic ha molto mercato, piace in particolar modo al Borussia Dortmund, ad alcune società cinesi e all'Everton. La valutazione della punta è di circa 15 milioni di euro. Se le cessioni saranno confermate la Juventus potrebbe investire nel settore avanzato su Icardi, punta oramai fuori rosa nell'Inter, e su Chiesa, centrocampista offensivo della Fiorentina che avrebbe chiesto alla dirigenza di poter lasciare Firenze.