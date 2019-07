Sarà un mese molto importante per la Juventus dal punto di vista del mercato: dopo aver definito l'acquisto di Ramsey dall'Arsenal, a fine giugno è toccato a Luca Pellegrini, terzino sinistro della Roma, ma a luglio dovrebbero arrivare gli acquisti rilevanti da parte della dirigenza bianconera. Si attende a breve l'ufficializzazione di Adrien Rabiot, così come la definizione della trattativa che porterà il difensore centrale olandese De Ligt dall'Ajax alla Juventus.

Il centrale della nazionale olandese si aggiungerà con ogni probabilità ad un altro giovane difensore centrale, acquistato dal Sassuolo: si trattata del turco Demiral, che come scrive anche la Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere parte della rosa bianconera per la prossima stagione. Dovrebbe infatti essere il quinto centrale della difesa della Juventus, un giocatore che ha dimostrato nei sei mesi alla società emiliana di essere già pronto per giocare in una grande società come la Juventus.

Demiral difensore della Juventus

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe deciso di affidarsi la prossima stagione anche a Demiral per la difesa. La dirigenza avrebbe superato i dubbi sulla possibilità del turco di essere già pronto per una grande società come la Juventus e dovrebbe quindi dare fiducia al giocatore. Probabile quindi sarà il quinto difensore centrale della difesa bianconera: il giocatore è stato acquistato a gennaio 2019 dal Sassuolo in collaborazione con la Juventus per sette milioni di euro dall'Alanyaspor, con un'intesa fra le due società che permetteva ai bianconeri di poter acquistare il centrale turco ad un prezzo definito circa 16 milioni di euro.

Prelazione che sarebbe stata 'sfruttata' dalla Juventus che avrebbe deciso di investire sul difensore turco, il quale oltre a dimostrarsi abile dal punto di vista difensivo, ha anche la particolarità di essere molto capace dal punto di vista realizzativo.

Il mercato della Juventus

Si è parlato dei possibili acquisti dei bianconeri, ma la Juventus vorrebbe regalare, oltre ai già menzionati, un grande acquisto ai tifosi bianconeri: il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United, ed in questa possibile trattativa potrebbe essere molto utile lo sponsor tecnico bianconero, l'Adidas, che finanzierebbe l'acquisto del centrocampista francese.

Il giocatore è valutato almeno 120 milioni di euro ed ha un ingaggio di 15 milioni di euro a stagione. Si attendono ovviamente anche alcune cessioni pesanti per finanziare gli investimenti: Joao Cancelo piace al Manchester City, a centrocampo potrebbero esserci le partenze di Matuidi e Khedira mentre nel settore avanzato possibili trasferimenti potrebbero riguardare Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic.