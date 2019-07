La Juventus è pronta a riprendere la preparazione estiva alla Continassa, dopo la tournée asiatica che l'ha vista affrontare due match di International Champions Cup con Tottenham e Inter e un'ulteriore amichevole contro una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, il principale obiettivo attuale è quello di alleggerire una rosa che conta 27 giocatori, ma anche di ricavare quel tesoretto utile da reinvestire sul mercato. Sono tanti i giocatori a rischio cessione: Perin, Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic e Kean.

A rischio anche le posizioni di Rugani e quella di di Dybala, che potrebbe rientrare come contropartita tecnica per importanti acquisti (su tutti quello di Neymar o quello di Pogba). Di recente la dirigenza bianconera, rappresentata dal direttore sportivo Fabio Paratici e da Federico Cherubini, avrebbero incontrato l'agente sportivo di Romelu Lukaku. Secondo Mediaset, sarebbe il secondo incontro con l'agente italiano ma se in quello di inizio luglio la Juventus probabilmente pensava solo ad un'azione di disturbo nei confronti dell'Inter in questo secondo caso potrebbe esserci un vero e proprio interesse della Juventus per la punta del Manchester United.

Juventus, possibile interesse per Lukaku

Secondo il noto sito sportivo SportMediaset, la Juventus potrebbe decidere di fare un'offerta per Romelu Lukaku, vero e proprio oggetto del desiderio di Antonio Conte per la sua Inter. Tanti potrebbero vederci un'azione di disturbo da parte della Juventus, invece secondo SportMediaset, i bianconeri potrebbero veramente essere interessati alla punta belga. L'idea della dirigenza è quella di cedere gran parte dei giocatori del settore avanzato (Higuain, Mandzukic, Kean e forse Dybala) ed investire eventualmente su una punta giovane. Resta l'interesse per Icardi, ma non è da escludere un'offerta della Juventus per Lukaku.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, sarà importante per la Juventus cedere e successivamente investire: Perin potrebbe trasferirsi all'Aston Villa mentre Joao Cancelo piace al Manchester City, la Juventus per il portoghese vuole 60 milioni di euro. A centrocampo invece gli indiziati a lasciare Torino sono due: Khedira e Matuidi. Il tedesco piace in Turchia ed in Germania ma secondo le ultime indiscrezioni, la Fiorentina potrebbe decidere di investire sullo juventino, ripetendo l'acquisto di qualche anno fa con Pizarro, quando arrivo dalla Roma dopo i 30 anni e si rilanciò alla Fiorentina.

Per quanto riguarda invece il nazionale francese, la possibilità di non giocare titolare la prossima stagione alla Juventus potrebbe portarlo a lasciare Torino: ci sarebbe il Paris Saint Germain interessato al centrocampista della Juventus.