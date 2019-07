La Juventus è pronta a disputare la sua seconda partita di International Champions Cup contro l'Inter, in un match molto particolare per il tecnico Antonio Conte, ex della partita.

Dopo la sconfitta contro il Tottenham, Maurizio Sarri ha sottolineato la necessità da parte della Juventus di investire sul mercato su alcuni ruoli, così come allo stesso tempo sarà importante cedere gli esuberi, con una rosa che attualmente è di 27 giocatori.

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal noto giornale 'La Repubblica', edizione di Firenze, la Juventus sarebbe pronta ad investire sul centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa.

Secondo le ultime indiscrezioni, lanciate ieri da 'La Repubblica' di Firenze, la Juventus sarebbe pronta ad investire 55 milioni di euro per il centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa.

A tal riguardo sarà importante l'incontro fra il giocatore e la dirigenza della Fiorentina, in cui si deciderà il suo futuro professionale e quindi se sarà ceduto o se invece resterà a Firenze almeno un'altra stagione. La società di Commisso valuterebbe Chiesa almeno 70 milioni di euro, quindi i bianconeri dovranno necessariamente avvicinarsi a quella somma per poterlo acquistare dalla Fiorentina.

Indipendentemente dall'arrivo o meno del nazionale italiano potrebbero esserci delle cessioni pesanti da parte della Juventus.

Come è noto, la Juventus dovrà necessariamente alleggerire la rosa, attualmente di 27 giocatori, ma cedere sarà importante anche dal punto di vista del bilancio: i giocatori che potrebbero lasciare Torino sono Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic.

Il laterale portoghese piace e molto e al Manchester City ed è valutato almeno 60 milioni di euro dalla Juventus: anche i centrocampisti Khedira e Matuidi potrebbero partire, con il Fenerbahce che potrebbe offrire 15 milioni per il tedesco, mentre il Monaco potrebbe mettere sul piatto 25 milioni per il nazionale francese.

Hanno molto mercato pure Higuain (piace alla Roma) e Mandzukic, con Borussia Dortmund, società cinesi ed Everton che potrebbero investire sulla punta croata.

Per quanto riguarda gli arrivi invece, è possibile un'offerta bianconera per Icardi, punta dell'Inter. L'argentino è oramai fuori rosa e starebbe aspettando un'offerta per poter rilanciarsi dopo una stagione non di certo ideale. Oltre alla Juventus, ci sarebbe anche il Napoli interessato al giocatore: come è noto infatti la società campana vuole dei rinforzi nel settore avanzato e l'argentino rappresenterebbe l'acquisto ideale per il tecnico Ancelotti.