Inter-PSG è la tappa conclusiva della tournée asiatica dei nerazzurri. Subito dopo il match di domani a Macao, sabato 27 luglio con orario del fischio di inizio fissato alle 13,30 italiane, gli uomini di Conte saliranno sull’aereo che li riporterà a Milano. L’amichevole contro i parigini arriva dopo la sconfitta per 1-0 con il Manchester United e dopo la sfida persa contro la Juventus ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari.

E proprio contro i bianconeri l’Inter ha iniziato a far vedere miglioramenti apprezzabili, che Conte spera di constatare anche conto il Paris Saint Germain. La mano del neo-allenatore inizia a intravedersi e i giocatori hanno le idee maggiormente chiare su cosa fare in campo rispetto alla prima parte del ritiro.

Dove vedere Inter-PSG in diretta streaming e in tv

Inter-Psg sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, canale tematico solo sportivo visibile sul digitale terrestre al numero 60 del telecomando.

Per chi non potrà essere davanti alla tv sarà possibile vedere la diretta streaming su pc, tablet e smartphone tramite il sito internet sportitalia.com. I match dei nerazzurri sono già andati in onda, sempre su Sportitalia in occasione delle amichevoli asiatiche con Manchester United e Juventus. Proprio la partita con i bianconeri ha fatto un boom di spettatori con 2,8 milioni di utenti collegati davanti alla Tv per il primo derby d’Italia della stagione.

Inter-PSG: la probabile formazione di Conte

Inter-PSG potrebbe avere come protagonisti molti di coloro che hanno giocato di più nelle prime uscite stagionali. Difficile infatti che il tecnico cambi tanto, almeno dall’inizio. L’estate è tempo di esperimenti, ma non per chi è appena arrivato alla guida di una squadra importante e deve trovare come prima cosa la giusta amalgama degli undici titolari.

Così nel confermatissimo 3-5-2, modulo che sarà il cardine del progetto Conte, giocherà Handanovic in porta, con Skriniar, De Vrij e D’Ambrosio a proteggerlo. Dovrebbe essere finita l’attesa per l’esordio di Godin, l’uruguaiano sarebbe già stato pronto per la Juve, ma i pochi allenamenti con il gruppo hanno convinto l’allenatore a non schierarlo. L’amichevole Inter-Paris Saint Germain di Macao dovrebbe invece essere la “prima” di Godin, anche se probabilmente da subentrato.

Un minutaggio più elevato, secondo l’inviato della Gazzetta dello Sport al seguito del club meneghino, dovrebbe averlo Barella. L’acquisto più costoso della storia nerazzurra ha giocato qualche spicciolo di gara con la Juventus, mentre contro il PSG sarà maggiormente protagonista, anche se non dovrebbe partire dall’inizio. In mediana fiducia a Sensi con Brozovic e Gagliardini, mentre sugli esterni il partente Dalbert giocherà a sinistra e Candreva verrà confermato a destra.

Alternative non ce ne sono, visto che in mancina è per ora "fallito" il progetto Perisic e dall’altra parte Lozano è infortunato. Il croato sarà però titolare nella formazione nerazzurra in attacco. Conte lo ha detto a chiare lettere: il vice-campione del mondo in questo momento può giocare solo in attacco e visto che nel reparto offensivo è l’unico giocatore importante in rosa partirà dall’inizio, con uno tra Longo o Esposito.

Nel PSG non ci sarà Neyamr che è rimasto in Cina e continua a spingere per lasciare i rossoblu, insieme a lui out anche Kimpembe. Per il resto le stelle parigine ci saranno tutte, con osservati speciali il fenomeno Mbappè e l’azzurro Verratti.

La probabile formazione dell’Inter contro il PSG:

Inter (3-5-2) Handanovic, D’Ambrosio, De Vrji, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Gagliardini, Dalbert; Perisic, Esposito. All. Conte

Pronostico e quote scommesse della sfida

Inter-PSG, come tutte le amichevoli estive, ha un pronostico abbastanza aperto. I favoriti sono i Campioni di Francia che hanno una rosa zeppa di campioni. La condizione fisica è più o meno la stessa e questo per Conte è sicuramente una ottima notizia il problema per il club meneghino continua ad essere l’attacco. In queste sfide con ritmi spesso blandi e schemi ancora da perfezionare è spesso il guizzo di un giocatore offensivo a fare la differenza e i nerazzurri nel reparto stanno ancora aspettando due centravanti dal mercato e il ritorno di Lautaro Martinez.

Il Paris Saint Germain quindi è favorito anche per le agenzie di scommesse. Il successo dei parigini è pagato tra l’1,70 e l’1,68 di Betfair e Goldbet, il pareggio è dato a 3,75 da Netbet, mentre la vittoria dell’Inter si assesta a quota 4,00 per Betfair e Netbet, mentre si alza a 4,15 per Goldbet. Anche con la Juve i nerazzurri partivano sfavoriti, ma poi sono riusciti ad arrivare fino ai rigori, chissà che anche Inter-PSG non possa regalare qualche sorpresa.