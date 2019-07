La Juventus è pronta a dedicarsi completamente al mercato, dopo la tournée asiatica che l'ha vista confrontarsi con Tottenham, Inter ed una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. Di recente Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è stato in Inghilterra per ascoltare le richieste di alcune società inglese interessate ad alcuni giocatori della rosa bianconera. Come è noto infatti, la Juventus ha una rosa ricca, conta ben 27 giocatori, e la necessità principale è quella di alleggerirla e possibilmente ricavare quel tesoretto utile da investire sul mercato.

I giocatori che potrebbero lasciare Torino sono diversi: si va da Perin, Khedira e Kean, fino a Joao Cancelo, Matuidi, Higuain e Mandzukic. Proprio per i primi tre ci sarebbe l'interesse di tre società inglesi, che Paratici, di recente, avrebbe incontrato.

Juventus, potrebbero esserci tre cessioni in Inghilterra

Come scrive Sky Sport, la Juventus potrebbe cedere in Inghilterra ben tre giocatori: si tratta di Mattia Perin, Sami Khedira e Moise Kean.

Come è noto, il portiere ex Genoa è stato vicino al trasferimento al Benfica, ma per problemi riscontrati durante le visite mediche, la società portoghese ha deciso di non investirci. L'Aston Villa vorrebbe, quindi, trattare l'acquisto di Perin, mentre per quanto riguarda Khedira, ci sarebbe il Wolverhampton interessato al tedesco. Su quest'ultimo ci sarebbe anche l'apprezzamento del Fenerbahce ma anche di alcune società tedesche.

Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, anche la Fiorentina potrebbe decidere di investire su Khedira, una trattativa simile a quella avvenuta qualche anno fa, quando a Firenze arrivò dalla Roma David Pizarro. Anche Kean potrebbe trasferirsi in Inghilterra, ci sarebbe l'Everton sulla punta italiana. La Juventus dovrà, però, rinnovare il contratto del giocatore, in scadenza nel 2020, per avere più forza contrattuale ma anche perché l'idea dei bianconeri è quella di inserire un diritto di riacquisto per la punta italiana. La valutazione di mercato di Kean è di circa 35 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, sono tanti a rischio cessione: oltre a quelli già menzionati, potrebbero lasciare Torino Joao Cancelo, Matuidi, Higuain e Mandzukic. Il portoghese piace al Manchester City, con la Juventus che lo valuta circa 60 milioni di euro. Il nazionale francese invece potrebbe ritornare in Francia, al Paris Saint Germain, in quanto quest'anno alla Juventus potrebbe non essere titolare, dati gli acquisti di Ramsey e Rabiot.

Infine a rischio cessione ci sarebbero anche Higuain, che piace alla Roma, e Mandzukic, che ha mercato in Germania ed in Cina.