A tenere banco, in questo fine luglio, non sono di certo soltanto le amichevoli estive, ma anche il Calciomercato: gran parte delle società di Serie A sono impegnate sia in acquisti che in cessioni, a maggior ragione le squadre di vertice, che vogliono allestire una rosa in grado di giocarsela nelle competizioni che dovranno affrontare. E' il caso ad esempio di Inter, Napoli e Juventus.

I bianconeri, dopo una serie di acquisti, sono impegnati ad alleggerire una rosa che conta 27 giocatori.

Sono tanti a "rischio cessione": le principali partenze dovrebbero riguardare centrocampo e settore avanzato. Khedira ad esempio piace in Turchia ed in Germania ma di recente anche la Fiorentina avrebbe espresso interesse per il tedesco, mentre Matuidi potrebbe decidere di ritornare al Paris Saint Germain. Restando a parlare di Fiorentina, come è noto, il centrocampista offensivo della nazionale italiana Federico Chiesa interessa alla Juventus.

Lo stesso giocatore avrebbe chiesto di lasciare Firenze, ma la dirigenza toscana si sarebbe opposta. A tal riguardo ha parlato il noto agente sportivo Vincenzo Morabito, che a FirenzeViola.it ha sottolineato come il nazionale italiano andrà sicuramente alla Juve.

'Chiesa andrà alla Juventus'

Secondo il noto agente sportivo Morabito, Federico Chiesa andrà alla Juventus. Lo stesso agente ha criticato la società della Fiorentina per la gestione della situazione, in quanto il giocatore da tempo voleva lasciare Firenze e lo scorso anno è rimasto in Toscana proprio perché si sarebbe aspettato una cessione in questo calciomercato estivo.

Morabito ha ribadito che non si può trattenere un giocatore contro la sua volontà ed ha suggerito a Commisso di parlare a Chiesa, invitando il ragazzo a dichiarare pubblicamente la volontà di lasciare la Fiorentina. Sempre secondo Morabito, la questione potrebbe risolversi in massimo 15 giorni.

Situazione difficile sul mercato

Lo stesso agente Morabito ha ribadito che la proprietà viola sbaglia ad insistere con la permanenza di Chiesa, considerando che alla Fiorentina sono passati giocatori come Baggio e Batistuta ed il nazionale italiano viene fin troppo sopravvalutato dall'atteggiamento della dirigenza toscana.

Per quanto riguarda invece il mercato, secondo Morabito il direttore sportivo Pradè ha un compito difficile, in quanto ha ereditato una situazione particolare, con tanti giocatori in rosa da piazzare sul mercato. I principali acquisti dovrebbero essere fatti nel settore avanzato, secondo Morabito però si deve investire su giocatori di esperienza che in Italia non ci sono. Ecco perché Morabito ha suggerito al direttore sportivo della Fiorentina di acquistare nel mercato estero.