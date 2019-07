Adesso alla Juventus è il momento di vendere, infatti dopo i tanti colpi in entrata, l'ultimo quello del difensore de Ligt, molto costoso, ma con allo stesso tempo la consapevolezza di aver preso il miglior 1999 in difesa in circolazione. Ora c'è da pensare a far cassa, molti i giocatori che sono sul mercato perché fuori dal progetto, altri che potrebbero partire se arrivassero offerte veramente importanti.

Nelle prossime ore Paratici volerà in Inghilterra, per trattare le eventuali cessioni del portiere Perin e degli attaccanti Kean, ma probabilmente anche Dybala. Fuori dal nuovo progetto per la prossima stagione sembrano essere anche Higuain, Mandzukic e Khedira.

Paratici ci prova per cedere Perin all'Aston Villa e Kean all'Everton

Il portiere Mattia Perin arrivato alla Juventus appena un anno fa, sembra essere diventato un peso adesso nella rosa bianconera.

Infatti il 26enne di Latina se restasse alla Juventus sarebbe addirittura il terzo portiere, con il ritorno di Buffon, infatti Perin è scalato nelle gerarchie degli estremi difensori bianconeri. Il portiere che sembrava destinato al Benfica, ma il cui trasferimento è saltato, per problemi fisici, almeno questa è la versione dei portoghesi, non confermata dalla Juventus; è in cerca di sistemazione, anche perché la società del presidente Andrea Agnelli, non si può permettere di tenere in rosa come terzo portiere, un calciatore la cui valutazione si aggira sui 15 milioni di euro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

In quest'ottica è arrivato il forte interessamento per Perin dell'Aston Villa, vedremo se nei prossimi giorni l'affare si concretizzerà.

L'attaccante classe 2000 Moise Kean è sicuramente nel mirino di molti club prestigiosi, quello che si sta muovendo con più convinzione, sembra essere l'Everton, ma anche l'Arsenal sembra interessata. la Juventus per vendere il talentuoso azzurro ha pretese economiche alte, inoltre se proprio dovesse cederlo, vorrebbe tenere in tutti i casi il controllo del calciatore; insomma anche se Kean lasciasse Torino e ci può stare, Paratici vuole inserire nel contratto di cessione l'eventuale "recompra".

Dybala potrebbe essere sacrificato

Paulo Dybala potrebbe partire, da qualche giorno la posizione dell'attaccante argentino, sembra cambiata, decisivo sarà l'incontro con Sarri quando la Joya si aggregherà al ritiro. Da capire se il nuovo mister bianconero è intenzionato a puntare forte su Dybala, oppure no.

Il suo valore si potrebbe aggirare dagli 80 ai 100 milioni di euro, su di lui avrebbero chiesto notizie Psg, ma sopratutto il Manchester United.

Se Dybala partisse, ovviamente la Juventus partirebbe all'assalto per trovare un sostituto forte, per esempio uno come Federico Chiesa.